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Yuntdağı'nda fıstık hasadı için son hazırlıklar tamamlanıyor

Yunusemre Belediyesi, 6 Eylül'de Akçaköy'de düzenlenecek Manisa Yuntdağı Fıstığı Hasat Şenliği için hazırlıkları hızlandırdı; üreticilerin emeği ön plana çıkacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yuntdağı'nda fıstık hasadı için son hazırlıklar tamamlanıyor

Yunusemre Belediyesi hazırlıkları yerinde denetledi

Yunusemre Belediyesi, 6 Eylül tarihinde Akçaköy Mahallesi'nde düzenlenecek "Manisa Yuntdağı Fıstığı Hasat Şenliği" öncesinde şenlik alanındaki düzenlemeleri hızlandırdı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan Bozkurt alanda incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Çalışma ekibi ve denetim:

Emine Özge Arslan Bozkurt'a Belediye Meclis Üyesi Yelda Çevikoğlu, Tarımsal Hizmetler Müdürü Halil İbrahim Özcan, Akçaköy Mahalle Muhtarı Harun Coşkun ve mahalle sakinleri eşlik etti. İncelemelerde, ziyaretçilerin etkinlik boyunca rahat ve güvenli vakit geçirmesi için yapılacak düzenlemeler detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Etkinliğin hedefleri ve bölgeye katkısı:

Yunusemre Belediyesi yetkilileri, hazırlıkların Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban talimatları doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. Arslan Bozkurt, etkinlikle ilgili olarak şunları vurguladı: 6 Eylül'de düzenlenecek Manisa Yuntdağı Fıstığı Hasat Şenliği bölgedeki üreticileri ve vatandaşları bir araya getirecek; Yuntdağı'nın tarımsal zenginliklerinin tanıtılması, üreticilerin emeğinin görünür kılınması ve bölgenin değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önem taşıyor.

Şenlik organizasyonunda lojistik, katılımcı akışı, sahne ve etkinlik alanı düzenlemeleri ile üreticiler için stant alanları gibi unsurlar öne çıkıyor. Organizasyon komitesi, etkinliğin sorunsuz geçmesi için planlamaları titizlikle sürdürüyor ve hasat coşkusunu yerelde yaşatmayı hedefliyor.

Bu hazırlıklar, Yuntdağı'nın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Yuntdağı fıstığının daha geniş kitlelere tanıtılması ve bölge üreticilerinin emeğinin öne çıkarılması amacına hizmet ediyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN YUNTDAĞI’NIN AKÇAKÖY MAHALLESİ’NDE 6 EYLÜL’DE DÜZENLENECEK &quot;MANİSA...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN YUNTDAĞI’NIN AKÇAKÖY MAHALLESİ’NDE 6 EYLÜL’DE DÜZENLENECEK "MANİSA YUNTDAĞI FISTIĞI HASAT ŞENLİĞİ" ÖNCESİ HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI. ŞENLİK ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNAN YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EMİNE ÖZGE ARSLAN BOZKURT, ÇALIŞMALARIN TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, ETKİNLİKLE YUNTDAĞI FISTIĞININ TANITIMINA KATKI SAĞLANMASININ HEDEFLENDİĞİNİ SÖYLEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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