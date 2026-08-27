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Karadeniz'de dron saldırıları ticareti sekteye uğrattı: gemiler trabzon açıklarında bekliyor

Karadeniz'de artan dron saldırıları deniz ticaretini sekteye uğratıyor; güvenlik gerekçesiyle birçok yük gemisi Trabzon açıklarında bekliyor, ihracat aksıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karadeniz'de dron saldırıları ticareti sekteye uğrattı: gemiler trabzon açıklarında bekliyor

Karadeniz'de seyrüsefer riski ve beklemeler:

Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü yılına girerken, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığı güvenlik kaygıları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Son dönemde artan dron saldırıları, sadece çatışma bölgelerini değil, Karadeniz hattında seyreden ticari gemileri de etkiledi. Bu gelişme sonucunda bazı yük gemileri rotalarını değiştirmeyi tercih ederken, bir kısmı da daha güvenli görülmesi nedeniyle Trabzon açıklarında bekliyor.

Bölgede ihracat ve ürün zayiatı endişesi:

Beklemeler özellikle yaş sebze ve meyve ile narenciye taşıyan gemiler için ciddi sorun oluşturuyor. Limanda veya denizde bekleyen ürünlerde bozulma riski artarken, bu durum hem firmaların gelirlerini hem de tedarik zincirini tehdit ediyor. Doğu Karadeniz hattında faaliyet gösteren bazı taşımacılar, taşınan malların zamana karşı ulaştırılması gerektiğini, beklemelerin ürünlerin akıbetini belirsizleştirdiğini bildiriyor.

İş dünyasının talep ve kaygıları:

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ihracat ve ithalat yapan üyelerinin dron saldırılarına maruz kaldığını ve bunun özellikle Karadeniz'de ticaret yapan firmalarda ciddi hasara yol açtığını belirtiyor. Çelebi, kentte kayıtlı firmaların bir kısmının Samsun'dan ihracat yapmaya devam ettiğini ancak birçok firmanın büyük zarar gördüğünü ve ihracatın durma noktasına geldiğini vurguladı. Firmaların kredi ödemeleri, hasat borçları ve sigorta sorumlulukları nedeniyle mali baskı altında olduğunu, bu borçlara ilişkin ertelemeler talep ettiklerini söyledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Selçuk İskender de saldırıların bölge ihracatına zarar verdiğini, yaş sebze ve meyve ihracatçılarının zamana karşı yük taşıdığını ve limanda bekleyen ürünlerin belirsiz bir akibete sahip olduğunu ifade etti. İskender, yaş ürünlerin bekleyemeyeceğini belirterek bunların mücbir sebep kapsamında değerlendirilip devlete karşı ödemelerde tolerans uygulanmasını, belirli sürelerle ertelenme veya taksitlendirme yapılmasını talep etti.

Devlet ve sektörün atması gereken adımlar:

Bölge temsilcileri, devletin gerekli girişimlerde bulunduğunu ancak kısa sürede uygulanabilir çözümler gerektiğini söylüyor. Talepler arasında limanlarda güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi, ihracatçılara mali destek ve borçların yapılandırılması yer alıyor. Sektör temsilcileri, savaşın süreci ne olursa olsun ileride açılacak pazarlarda kaybın önlenmesi için bugünden koruyucu adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, Karadeniz'de artan dron saldırıları deniz taşımacılığında aksamalara yol açarken, Trabzon açıklarında bekleyen gemiler ve limandaki ürünler hem ekonomik hem de lojistik açıdan bölge ihracatını zor durumda bırakıyor. Firmalar ve ihracat birlikleri, kısa vadeli destek ve uzun vadeli güvenlik önlemleri talep ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor

Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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