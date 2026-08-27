Kayseri tarım ve hayvancılıkta öncü şehir konumuna yükseldi

Kayseri'nin tarımda hızlı yükselişi ve yeni hedefleri

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, TÜİK verilerine dayanarak Kayseri'nin son yıllarda tarımsal üretim ve hayvancılıkta dikkat çekici bir ilerleme kaydettiğini açıkladı. Bağlamış, şehrin hem üretim miktarı hem de üretim çeşitliliği açısından üst sıralara tırmandığını vurguladı.

Veriler ne söylüyor:

Başkan Bağlamış, Kayseri'nin tarım alanı büyüklüğü bakımından 2022 yılında Türkiye'de 10'uncu sırada yer alırken, 2025'te 5'inci sıraya yükseldiğini belirtti. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminde ise il, 11'inci sıradan 5'inci sıraya çıktı. Ayrıca üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan Kayseri menşeli bitkisel ürün sayısı 8'den 35'e yükseldi; Bağlamış bu değişimi şehrin potansiyelinin somut bir göstergesi olarak nitelendirdi.

KTB'nin rolü ve gelecek planları:

KTB, üreticinin emeğini koruyan ve tarımsal ticareti geliştiren uygulamaları ile hayvancılığı güçlendiren projeleri ön plana çıkarıyor. Bağlamış, borsa faaliyetleri kapsamında yürütülen AR-GE çalışmalarını, laboratuvar hizmetlerini ve modern tarım yatırımlarını öne çıkararak Kayseri'nin üretim kapasitesine yatırım yapıldığını söyledi. Özellikle Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Organize Tarım Bölgesi'nin, bölgenin üretim geleceğine katkı sağlayacak önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Bağlamış, KTB'nin hedefini şöyle özetledi: "Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil; tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye’nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üç yıl gibi kısa bir sürede elde edilen bu yükseliş; alın teriyle toprağı işleyen çiftçilerimizin, üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ve ilgili kurumlarımızın ortak başarısıdır."

KTB'nin destek ve yatırımlarıyla Kayseri'nin sadece miktar anlamında değil, aynı zamanda kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli üretimde de örnek olmasının hedeflendiği belirtildi. Başkan Bağlamış sözlerine, başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek devam etti:

"Bu önemli başarının elde edilmesinde ortaya koydukları güçlü irade, destek ve katkılarından dolayı Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Bülent Saklav'a teşekkür ediyorum. Ayrıca alın teriyle toprağımıza bereket katan kıymetli çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize, ilgili kurumlarımıza ve sektörümüzün tüm paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum."

Bağlamış, son olarak birlik ve dayanışma vurgusu yaparak "Birlikte üretecek, birlikte büyüyecek; Kayseri’nin bereketini ve üretim gücünü ülkemizin geleceğine taşımaya devam edeceğiz. ‘Üreten Kayseri, gelişen Türkiye’ anlayışıyla var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ; TÜİK VERİLERİNE GÖRE KAYSERİ’NİN TARIMSAL ÜRETİMDE ELDE ETTİĞİ BAŞARILARI DEĞERLENDİRDİ.