Demirci'de traktör devrildi: iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Manisa’nın Demirci ilçesi Hırkalı Mahallesi Ali Pınar mevkisinde tarla yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörü kullanan Süleyman Bilgiç (65) idaresindeki 45 ADZ 005 plakalı araç takla attı ve devrildi. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa süre içinde gelen ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle traktörün altında kalanlar çıkarılmaya çalışıldı. Yapılan ilk kontrollerde Gülizar Akgün (60)’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralılar itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralıların durumu:

Kazada yaralananlar arasında Seher Bilgiç (51), Nisa Su Bilgiç (10), Fadime Bilgiç (62) ve sürücü Süleyman Bilgiç (65) yer aldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan Seher Bilgiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kalan yaralılardan Nisa Su Bilgiç Salihli Devlet Hastanesine, Fadime Bilgiç ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü Süleyman Bilgiç hakkındaki tedavinin ise Demirci Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE TARLA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.