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Kerkük'ün Altınköprü kasabasında çatışma: sivil öldü, iki güvenlik görevlisi yaralandı

Kerkük'ün Altınköprü kasabasında DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı; 2 terörist öldürüldü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kerkük'ün Altınköprü kasabasında çatışma: sivil öldü, iki güvenlik görevlisi yaralandı

Kerkük'ün Altınköprü kasabasında silahlı çatışma yaşandı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında, Terörle Mücadele Birimleri ile terör örgütü DEAŞ mensupları arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 sivil hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ olarak yakalandı.

Çatışmanın ayrıntıları:

Güvenlik kaynakları, Altınköprü'de söz konusu grup içinde intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 DEAŞ mensubu ile Terörle Mücadele Birimleri arasında yaklaşık 2 saat süren bir çatışma yaşandığını bildirdi. Çatışma sonucunda sivil bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki teröristin öldürüldüğü ve bir teröristin sağ ele geçirildiği kaydedildi. Olay yerinde yaralanan iki güvenlik personeline müdahale edildiği belirtildi.

Çatışmanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı ve geniş çaplı arama-tarama operasyonu başlatıldı. Güvenlik güçleri, bölgeye takviye birlikler sevk ederek benzer saldırı riskine karşı önlemleri artırdı.

Siyasi destek ve operasyonun devamı:

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve Türkmen milletvekilleri Grup Başkanı Erşet Salihi, operasyonu yürüten güvenlik güçlerini tebrik ederek Kerkük'te güvenlik ve istikrarın korunması için tam destek verdiklerini açıkladı. Salihi, Altınköprü'deki operasyonda görev alan birimlere desteğini yineledi.

Yetkililer, bölgede operasyonların sürdüğünü ve yakalanan teröristin tutulduğu yerde inceleme ile bilgi toplama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle...

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatışmada 1 sivil hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Çatışmada 2 terörist öldürülürken, 1 terörist sağ olarak yakalandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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