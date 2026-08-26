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Demirözü'nde kaymakam köy sakinlerinin taleplerini yerinde dinledi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Çatalçeşme ve Beşpınar köylerinde köy meydanı ve konağında vatandaşların taleplerini dinleyip ihtiyaçları değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Demirözü'nde kaymakam köy sakinlerinin taleplerini yerinde dinledi

ziyaretin kapsamı:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, bölgedeki köy buluşmaları kapsamında Çatalçeşme ve Beşpınar köylerini ziyaret etti. Ziyaretler, köy meydanı ve köy konağında gerçekleştirilen toplantılarla sürdü.

vatandaşlarla görüşmeler:

Kaymakam Ahat, düzenlenen buluşmalarda köy sakinleriyle bir araya gelerek gündemdeki konular üzerinde sohbet etti. Vatandaşların ilettiği talep ve öneriler dikkatle not alındı ve ihtiyaç alanları tek tek gündeme alındı.

değerlendirme ve çalışmalar:

İletilen konuların değerlendirilmesinin ardından, köylerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerle görüşmeler yapıldı. Toplantılarda öncelikler belirlendi ve mevcut ihtiyaçlara ilişkin bilgi alışverişi sağlandı.

Kaymakamın köy ziyaretleri, yerel yönetim ile halk arasındaki doğrudan iletişimi güçlendirmeyi ve sahadaki önceliklerin hızlı şekilde tespit edilmesini amaçlıyor. Yetkililer, vatandaşlardan gelen taleplerin takip edileceğini ve uygun adımların atılacağını bildirdi.

DEMİRÖZÜ’NDE KÖY ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

DEMİRÖZÜ’NDE KÖY ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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