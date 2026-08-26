Dolar 48,1126 +0,07%
Euro 56,2100 +0,06%
Bist 14.636,43 +1,13%
Altın Gram 7.241,60 -0,28%
EUR/USD 1,1678 +0,02%
Brent Petrol 85,60 -1,91%
--°

Ulaşım eksikliği Kırıkdağ'daki Cennet-Cehennem Vadisi'nin potansiyelini sınırlıyor

Hakkâri'nin Kırıkdağ bölgesindeki Cennet-Cehennem Vadisi, buzulları, şelaleleri ve endemik bitkileriyle ilgi görüyor; ziyaretçiler yolların iyileştirilmesini istiyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Ulaşım eksikliği Kırıkdağ'daki Cennet-Cehennem Vadisi'nin potansiyelini sınırlıyor

Ulaşım eksikliği Kırıkdağ'daki Cennet-Cehennem Vadisi'nin potansiyelini sınırlıyor

Hakkâri’nin Merkez ilçesine bağlı Kırıkdağ bölgesinde yer alan Cennet-Cehennem Vadisi, binlerce yıllık buzulları, görkemli dağ siluetleri, şelaleleri, gölleri ve zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde halen kar ve buzulların varlığı, yemyeşil alanlar ve endemik bitkilerle birlikte dört mevsimin bir arada yaşandığı bir doğa profili sunuyor.

Bölgenin turizm potansiyeli:

Vadinin sunduğu çeşitlilik, kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçüleri başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden gelen gezginleri cezbediyor. Ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması ve tanıtımının artırılması halinde hem yerli hem yabancı turist çekebileceğini vurguluyor. Bu ilgi, bölgenin ekonomik ve kültürel açıdan canlanmasına katkı sağlayabilecek bir potansiyel olarak değerlendiriliyor.

Ziyaretçilerin talepleri:

Vadiyi ziyaret eden doğaseverlerin ortak talebi, ulaşım yollarının iyileştirilmesi. Özellikle vadinin yüksek kesimlerine çıkan yolların genişletilmesi, asfaltlanması ve daha güvenli hale getirilmesi isteniyor. Mevcut yol koşullarının zaman zaman ulaşımı güçleştirdiğini belirten ziyaretçiler, rahat, güvenli ve konforlu ulaşım sağlandığında bölgenin daha fazla turist çekeceğini ifade ediyorlar.

Bir grup gezgin, bölgenin eşsiz doğasını anlatarak burayı daha çok kişinin görmesini arzu ettiklerini söyledi. Ziyaretçiler, yolların düzenlenmesiyle Kırıkdağ Cennet-Cehennem Vadisi'nin yıllık ziyaretçi sayısının artacağına ve bölge turizminin çeşitleneceğine dikkati çekti.

Sonuç olarak, vadinin doğal zenginliği ve dört mevsimi barındıran yapısı bölgeyi cazip kılarken, ulaşım altyapısındaki eksiklikler bu potansiyelin önünde en büyük engel olarak öne çıkıyor.

HAKKÂRİ’NİN MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI KIRIKDAĞ BÖLGESİNDE BULUNAN CENNET-CEHENNEM VADİSİ, BİNLERCE...

HAKKÂRİ’NİN MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI KIRIKDAĞ BÖLGESİNDE BULUNAN CENNET-CEHENNEM VADİSİ, BİNLERCE YILLIK BUZULLARI, GÖRKEMLİ DAĞLARI, ŞELALELERİ, GÖLLERİ VE ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜYLE DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kestel'de geleneksel sünnet şöleni çocuklara unutulmaz anlar yaşattı
images

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulma...
images

Antikte tıp ipuçları: Zeugma mozaiğinde olası ekinus işareti
images

Büyükşehir’den Büyüktoraman Mahallesi’ne 16,8 milyonluk sıcak asfalt yatırımı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ebeveyn kontrolü parmaklarınızın ucunda: BiP destekli Huawei Watch Kids X1 Turkcell'de

Seslerin izinde tek kişilik anlatı: Salih Bademci'nin Sesler oyunu

Kartal’da ritm ve renklerin beş günlüğüne buluşması

Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti