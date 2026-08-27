Demirözü'ne çok amaçlı kapalı pazar ve otopark tesisi

Demirözü'ne kapalı pazar tesisi yapılıyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde inşa çalışmaları başlayan kapalı pazar yerinin yıl sonuna dek tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Yeni tesis, haftanın altı günü kapalı otopark, bir gün ise pazar alanı olarak işletilecek şekilde planlandı.

yapısal özellikler:

Tesisin toplam inşaat alanı yaklaşık bin 404 metrekare olacak. Yapı, 54,68 metre uzunluğunda ve 25,68 metre genişliğinde inşa edilecek. Tamamı çelik konstrüksiyonla kurulacak binanın çatı ve cepheleri sandviç panel kaplama ile kaplanacak.

kullanım, kapasite ve olanaklar:

Kapalı pazar yerinde araçlı pazar düzeninde yaklaşık 40 araçlık satış kapasitesi öngörülüyor; araçsız tezgâh düzeninde ise daha fazla satıcıya hizmet verilebilecek. Tesis içinde ayrıca tuvalet, mescit, ofis ve çay ocağı gibi hizmet alanları yer alacak.

Tesis, pazar ve kapalı otopark fonksiyonlarının yanı sıra kış etkinlikleri ve çok amaçlı organizasyonlar için de kullanılabilecek şekilde tasarlandı; bu sayede hem esnafın hem de vatandaşların yıl boyunca düzenli ve güvenli bir alana erişmesi amaçlanıyor.

DEMİRÖZÜ’NE KAPALI PAZAR YERİ YAPILIYOR