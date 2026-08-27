Germencik'te küçük hamlelerin büyük kazancı: çocuklar satrançla tatili değerlendiriyor

Germencik'te yaz okulu kapsamında satranç eğitimi sürüyor

Germencik Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç kursları, Aydın'ın Germencik ilçesinde yaz döneminde devam ediyor. Kurslar, çocukların tatillerini hem verimli hem de eğlenceli şekilde geçirmelerini amaçlıyor.

Kursların yürütülmesi ve kapsamı:

Satranç eğitimleri, yaz okulu programı çerçevesinde Ortaklar Mahallesi ile Germencik'teki kültür merkezlerinde sürdürülüyor. Kurslarda temel satranç bilgileri öğretilirken, uygulamalı derslerle çocukların oyun bilgisi pekiştiriliyor ve turnuva ortamına hazırlık sağlanıyor.

Çocuklara sağlanan kazanımlar:

Kurslar, satranç aracılığıyla çocukların stratejik ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Aynı zamanda sabır, planlama ve problem çözme yetenekleri destekleniyor; grup çalışmaları ise sosyal etkileşimi artırıyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, amaçlarının çocukların hem öğrenmelerini hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı ve 'Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz satranç kurslarımız yaz okulumuz kapsamında da Ortaklar Mahallemiz ve Germencik’teki kültür merkezlerimizde devam ediyor. Çocuklarımıza stratejik düşünmeyi aşılarken, bir arada eğlenmelerine de katkı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri kursların yaz dönemi süresince belirli periyotlarla devam edeceğini belirtiyor; aileler ve çocuklar kurslar aracılığıyla hem zihinsel hem de sosyal gelişime katkı sağlanacağı yönünde geri bildirimlerde bulunuyor.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ VE EĞLENCELİ ŞEKİLDE GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN SATRANÇ KURSLARI DEVAM EDİYOR.