Denetimde yemekhaneye odak: Bozüyük çocuk evleri sitesinde hizmet koşulları incelendi

Bozüyük çocuk evleri sitesinde denetim:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlanan denetimler çerçevesinde, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nin yemekhanesinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. İncelemede kurumun günlük hizmet akışı ve fiziki koşulları gözden geçirildi.

denetimde öncelikli alanlar:

İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman başkanlığında yapılan değerlendirmede yemekhane başta olmak üzere kurumun bakım hizmetleri ve fiziki koşulları incelendi. Yapılan yerinde gözlem ve kontroller sırasında kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

süreklilik ve hizmet kalitesi:

Denetim kapsamında, hizmetlerin düzenli olarak kontrol edilmesinin önemi vurgulandı. İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman denetim sırasında, "Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda hizmet alması bizim için büyük önem taşıyor. Yemekhane ve diğer hizmet alanlarında gerekli kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirerek hizmet kalitesinin korunmasına önem veriyoruz" sözleriyle değerlendirmeyi özetledi.

Yetkililer, gerçekleştirilen incelemelerin sonraki adımlarda uygulanacak iyileştirmeler ve izleme süreçlerine ışık tutacağını belirtti ve kurumsal hizmet standartlarının korunmasına yönelik çalışmaların süreceğinin altını çizdi.

BİLECİK’TE GIDA DENETİMİ