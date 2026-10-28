Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,4336 +0,13%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.504,64 -0,36%
EUR/USD 1,1127 -0,03%
Brent Petrol 110,99 +1,44%
--°

Silopi'de miniklerin ilim yolculuğu bedi besmele ile başladı

Silopi'de Hacı Taybet Ökten 4-6 Yaş Kur’an Kursu'nda yapılan bedi besmele töreniyle minikler, dualar eşliğinde ilk harfleri öğrenerek eğitime başladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Silopi'de miniklerin ilim yolculuğu bedi besmele ile başladı

törenin düzenlenmesi:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Hacı Taybet Ökten 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen bedi besmele töreni, çocukların Kur’an-ı Kerim eğitimine manevi bir başlangıç yapması amacıyla gerçekleştirildi. Program, Gümrük Lojmanları Camisinde yapıldı ve küçük yaştaki öğrencilerin dini değerlerle tanışmasına odaklandı.

protokol ve aileler:

Törende, İl Müftüsü Arif Yeşildağ, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı ve emekli Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdullah Kaplan ile din görevlileri, öğrenciler ve veliler yer aldı. Katılımcılar programa ilgi gösterirken, organizasyonun amacı çocukların manevi gelişimine katkı sunmak ve Kur’an sevgisini pekiştirmek olarak vurgulandı.

çocukların ilk adımları ve programın önemi:

Minikler törende Kur’an-ı Kerim öğreniminin ilk aşamalarını oluşturan harfleri ve kısa ayetleri okudu; dua ve manevi atmosfer programın öne çıkan unsurları oldu. Etkinlik, küçük yaşta verilen dini eğitimin ve toplum desteğinin çocukların eğitim hayatına olumlu başlangıç yapmasındaki rolüne dikkat çekti. Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek tören sonlandırıldı.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ İLÇESİNDE, HACI TAYBET ÖKTEN 4-6 YAŞ KUR&#039;AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN...

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE, HACI TAYBET ÖKTEN 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN BEDİ BESMELE TÖRENİNDE MİNİKLER, KUR'AN-I KERİM EĞİTİMİNE DUALAR VE İLK HARFLERLE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum Türk Ocağı başkanı Nizam Işık'tan gençlere Cumhuriyet'in 103. yılı çağrı...
images

Cumhuriyet mirası üretim ve birlikle güçlenir
images

Erzurum 112'den Cumhuriyet Bayramı'na özel 'umuda açılan ilk sesiz' klibi
images

Şahinbey’de müzik ve çocuk kahkahasıyla 29 ekim bayramı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güvenlik kamerasına yansıdı: Kiledere'de sollama yapan motosiklet şarampole devrildi

geçmişle bugün aynı karede: Demirci'de 98 yıllık fotoğraf canlandırıldı

Yolcu hayatını kaybetti: Ödemiş'te tır ile kamyonet çarpıştı

Manisa'da cumhuriyet bayramı'nda toplu taşıma tüm gün ücretsiz

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı