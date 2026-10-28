Silopi'de miniklerin ilim yolculuğu bedi besmele ile başladı

törenin düzenlenmesi:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Hacı Taybet Ökten 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen bedi besmele töreni, çocukların Kur’an-ı Kerim eğitimine manevi bir başlangıç yapması amacıyla gerçekleştirildi. Program, Gümrük Lojmanları Camisinde yapıldı ve küçük yaştaki öğrencilerin dini değerlerle tanışmasına odaklandı.

protokol ve aileler:

Törende, İl Müftüsü Arif Yeşildağ, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı ve emekli Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdullah Kaplan ile din görevlileri, öğrenciler ve veliler yer aldı. Katılımcılar programa ilgi gösterirken, organizasyonun amacı çocukların manevi gelişimine katkı sunmak ve Kur’an sevgisini pekiştirmek olarak vurgulandı.

çocukların ilk adımları ve programın önemi:

Minikler törende Kur’an-ı Kerim öğreniminin ilk aşamalarını oluşturan harfleri ve kısa ayetleri okudu; dua ve manevi atmosfer programın öne çıkan unsurları oldu. Etkinlik, küçük yaşta verilen dini eğitimin ve toplum desteğinin çocukların eğitim hayatına olumlu başlangıç yapmasındaki rolüne dikkat çekti. Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek tören sonlandırıldı.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE, HACI TAYBET ÖKTEN 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN BEDİ BESMELE TÖRENİNDE MİNİKLER, KUR'AN-I KERİM EĞİTİMİNE DUALAR VE İLK HARFLERLE BAŞLADI.