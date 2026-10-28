Zonguldak'ta cumhuriyetin 103. yılı gururla kutlandı

Valilik önünde coşkulu tören:

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen tören, kentin Valilik binası önünde gerçekleştirildi. Etkinlikler, Cumhuriyet'in 103. yılı anısına planlandığı şekilde yoğun katılımla tamamlandı.

Törene; Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Güzel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

çelenk sunumu ve saygı duruşu:

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumunda, Zonguldak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı adına çelenkler törenle bırakıldı. Çelenklerin sunumunun ardından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

bayrak ve marşla sona erdi:

Tören, katılımcıların hep bir ağızdan söylediği İstiklal Marşı ve şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi. Etkinlik boyunca protokol temsilcileri ve halkın bir arada olması, kutlamanın birlik ve beraberlik vurgusunu güçlendirdi.

Cumhuriyetin 103. yılı etkinlikleri, resmi törenlerin yanı sıra kent genelinde oluşan coşku ve katılımla hatırlanırken, tören düzenleyen kurumlar ve katılımcılar Atatürk'ün ideallerine bağlılık mesajı verdi.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI.