Deniz koruma seferberliği: 527 bin 880 yavru kaplumbağa denize kavuştu

Deniz koruma çalışmaları ve kapsamı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye kıyılarında tespit edilen yuvalardan bu yıl 527 bin 880 deniz kaplumbağası yavrusunun denize ulaşmasını sağladı. Genel müdürlük, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yürütülen eşgüdümlü çalışmalar kapsamında Bern ve Barcelona sözleşmeleri çerçevesinde Caretta caretta (iribaş) ve Chelonia mydas (yeşil) türlerinin korunmasına öncelik veriyor.

Yuva tespitleri ve sayısal veriler:

2026 sezonunda yapılan izleme ve koruma çalışmaları sonucunda sahil şeritlerinde 7 bin 565 Caretta caretta ve 1 303 Chelonia mydas yuvası tespit edildi. Bu yuvalardan çıkan yavrulardan 423 bin 640 Caretta caretta ve 104 bin 240 Chelonia mydas olmak üzere toplam 527 bin 880 birey denizle buluşturuldu. DKMP ayrıca deniz kaplumbağaları için ülke genelinde 20 önemli yuvalama alanı belirledi.

Saha uygulamaları ve toplum bilinçlendirmesi:

Koruma faaliyetleri yalnızca yuva tespitiyle sınırlı kalmıyor; sahada kum altı ve kum üstü kafesleme uygulamalarıyla yavruların güvenli çıkışı destekleniyor, su altında kalan kafesler daha kuru kumlu alanlara taşınıyor. Ayrıca beslenme ve kışlama gibi ekolojik verilerin belirlenmesi amacıyla bazı bireylere uydu vericiler takılarak hareketleri takip ediliyor.

DKMP yetkilileri, kumsalları kullanan turistler, sanayiciler ve yöre halkı için bilgilendirme çalışmalarının önemine dikkat çekiyor. Genel Müdür Kadir Çokçetin, "Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yapılan çalışmalarla deniz biyoçeşitliliğimizin önemli türlerinden olan deniz kaplumbağalarının nesillerinin devamlılığına katkıda bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz yılın verileri de dahil olmak üzere son 6 yılda DKMP olarak 4 milyon 310 bin 832 adet bireyin denize kavuşmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Çokçetin, koruma çalışmalarının saha uygulamaları yanında toplum bilincinin artırılmasına da odaklandığını vurgulayarak "Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının yarınlara ulaşması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Yuva yapılan kumsalların kullanımı çok hassas olduğu için kumsalları kullanacak kitleler için bilinçlendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" dedi.

Koruma çalışmalarının başarısı, düzenli izleme, teknolojik takip ve sahadaki hızlı müdahalelerle birleştiğinde yavru çıkışlarının güvenliğini artırıyor. Ancak habitat kaybı, kirlilik ve iklim değişikliğinin yarattığı baskılar devam ettiği için uzun vadeli koruma stratejileri ve toplumsal desteğin sürdürülmesi kritik önem taşıyor.

TÜRKİYE SAHİLLERİNDE TESPİT EDİLEN YUVALARDAN 527 BİN 880 NESLİ TÜKENMEKTE OLAN DENİZ KAPLUMBAĞASI YAVRUSU DENİZLE BULUŞTURULDU.