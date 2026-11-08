Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Çermik'te Bayrak Mahallesi sakinleri kendi imkanlarıyla mahalle yolunu onardı

Çermik'e bağlı Bayrak Mahallesi sakinleri, geçen kışın yağışları sonrası oluşan derin çukurları kurumlardan çözüm gelmeyince kendi imkanlarıyla harçla onardı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te Bayrak Mahallesi sakinleri kendi imkanlarıyla mahalle yolunu onardı

çalışma nasıl gerçekleşti:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Bayrak Mahallesinde geçen yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi sonrasında mahalle yolunda derin çukurlar oluştu. Mahalle sakinleri, çukurların araçlara zarar verdiğini ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirterek yolu onarmaya karar verdi.

Mahalleliler kendi imkanlarıyla bir araya gelerek çukurları harçla doldurma yöntemiyle kapattı. Uygulamada beton harç kullanıldı ve ana yol ile mahalle arasındaki ulaşımı sağlayan bölüm öncelikli olarak elden geçirildi.

başvurular ve karar süreci:

Sakinler yetkili kurumlara başvurduklarını ancak beklenen çözümün gelmediğini söyledi. Bunun üzerine mahalleli, ulaşımda aksamaların ve araç hasarlarının artmasını önlemek amacıyla inisiyatif alıp çalışmaları başlattı.

Yapılan onarım geçici çözümler sağlasa da mahalle halkı, kalıcı bakım ve altyapı düzenlemeleri için ilgili kurumlarla yeniden iletişime geçmeye hazır olduklarını ifade etti. Çalışma, bölge sakinlerinin dayanışma ve yerel sorunlara pratik müdahale örneği olarak kayda geçti.

ÇERMİK İLÇESİNDE BOZULAN KÖY YOLU, KÖYLÜLER TARAFINDAN ONARILDI.

ÇERMİK İLÇESİNDE BOZULAN KÖY YOLU, KÖYLÜLER TARAFINDAN ONARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya ormanında bulunan 40 santimetrelik dedebölük dikkat çekti
images

Elazığ'da sabah rüzgarı günlük yaşamı aksattı
images

Yaylada kar etkili oldu: Şırnak'ta besicilerin kış mesaisi erken başladı
images

Millet bahçesi'nde koi balıklarıyla canlanan biyolojik gölet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hankendi'de anıtta 44 günlük vatan savaşının izleri

Erdoğan Füzuli'ye indi, Şuşa buluşması ve anıt ziyaretleri bekleniyor

Kağıthane'de kuyumcuda saldırı kamerada: 15 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı

Yeni Parti kapı kapı dolaşacak: üyeye dayalı yönetim ve mahalle meclisleriyle yol haritası

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı