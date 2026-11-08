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Erzurumlu gençler Pore'de Avrupa şampiyonu oldu

Pore'deki Okullar Avrupa Kros Şampiyonası'nda Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Avrupa şampiyonu oldu; sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumlu gençler Pore'de Avrupa şampiyonu oldu

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nden tarihi dönüş:

Hırvatistan’ın Pore kentinde düzenlenen ESSF Multi Sport Events kapsamındaki Okullar Avrupa Kros Şampiyonası’nda birincilik kazanan Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi kafilesi yurda döndü. Avrupa’da elde edilen zaferin ardından sporcular, bugün Erzurum Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı ve duygusal anlar yaşandı.

karşılama töreninde kimler vardı:

Karşılama törenine okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, atletizm antrenörü Elif Eyüp ve sporcuların aileleri katıldı. Tören sırasında sporculara çiçek takdim edilirken hem sevinç hem de gurur hissi öne çıktı; şehirdeki spor camiası ve okul çevresi başarıyı coşkuyla karşıladı.

başarının anlamı ve emek:

Bu başarı, azim, disiplin ve uzun soluklu antrenmanın bir sonucu olarak değerlendirildi. Okul yönetimi ile antrenörlerin ortak çabası ve aile desteği, öğrencilerin Avrupa şampiyonu olmasıyla somut bir karşılık buldu. Erzurum için spor alanındaki prestije yeni bir katkı sunan bu zafer, genç sporcuların uluslararası arenada nasıl temsil edilebileceğine dair somut bir örnek oluşturdu.

Okul Müdürü Yasin Polat, törende yaptığı açıklamada: "Öğrencilerimizin Avrupa şampiyonu olarak ülkemize ve Erzurum’umuza bu büyük gururu yaşatmaları bizleri son derece mutlu etti. Bu başarıda emeği bulunan, öğretmenlerimizi, sporcularımızı, ve ailelerimizi yürekten kutluyorum. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gurur dolu karşılamanın ardından sporcular ve ekibi kentte tören havasında karşılanırken, elde edilen şampiyonluğun kısa ve uzun vadede genç sporcular üzerinde motive edici bir etkisi olması bekleniyor. Bu sonuç, okullar seviyesindeki atletizm çalışmalarının önemini ve bölgesel spor organizasyonlarının uluslararası başarıya nasıl zemin hazırladığını ortaya koydu.

HIRVATİSTAN’IN POREČ KENTİNDE DÜZENLENEN ESSF MULTİ SPORT EVENTS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

HIRVATİSTAN’IN POREČ KENTİNDE DÜZENLENEN ESSF MULTİ SPORT EVENTS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OKULLAR AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI’NDA TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN ERZURUM REŞİT KARABACAK SPOR LİSESİ KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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