Bursa'da halk sağlığı haftası: her gün ayrı tema, toplum için koruyucu adımlar

koruyucu sağlık ön planda:

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, 3-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Halk Sağlığı Haftası etkinlikleriyle koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekeceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 'Her Gün Halk Sağlığı' teması çerçevesinde il genelinde yapılacak çalışmaların amaçlarından biri, vatandaşların sağlık konusunda bilinçlenmesini sağlamak olarak belirtildi.

Çetin, hafta boyunca gerçekleştirilecek bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinde anne-çocuk sağlığı, kanserde erken teşhis, sağlık okuryazarlığı ve aşılamanın önemi gibi başlıkların öncelikli olacağını söyledi. Ayrıca toplum sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmaların tedavi hizmetleriyle birlikte ele alındığını ifade etti.

hafta programı ve açılış etkinliği:

İl Sağlık Müdürlüğü ile tüm ilçe sağlık müdürlüklerinin ortaklaşa düzenleyeceği program, Bursa genelinde 7 gün 7 tema yaklaşımıyla uygulanacak. Haftanın açılışı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 3 Eylül Perşembe günü saat 14.30'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek sağlıklı yaşam yürüyüşü ile yapılacak.

Programın ikinci günü olan 4 Eylül Cuma günü ise 16.00-18.00 saatleri arasında Millet Bahçesi'nde 'Sağlıklı Beslenme' etkinliği gerçekleştirilecek. Bu ilk iki etkinlik, haftanın genel temasını görünür kılmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla açık alanda planlandı.

vatandaşlara çağrı:

Çetin, vatandaşların hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasının ve hasta olmadan önlem alınmasının önemine vurgu yaptı. Haftalık etkinlikler sırasında sağlık durumu riskli görülen bireylerin sağlıklı hayat merkezlerine davet edileceğini belirtti ve tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya çağırdı. İl genelinde yapılacak etkinliklerin, koruyucu sağlık bilincini artırmayı ve toplum sağlığını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

HALK SAĞLIĞI HAFTASI 7 GÜNE 7 ETKİNLİK İLE KUTLANACAK