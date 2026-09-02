Marmara kazasında İmamoğlu Denizcilik arama kurtarmaya tam destek

İmamoğlu Denizcilik yetkilileri olayın seyrini ve destek çalışmalarını açıkladı

Silivri açıklarında iki Türk armatörlük firmasına ait gemilerin karıştığı kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay sonrası İmamoğlu Denizcilik yetkilileri ve hukuki temsilcileri kamuoyunu bilgilendirdi, hem kurtarma çabalarına verdikleri desteği hem de adli sürecin seyrini aktardı.

Kaza biçimi ve yükün rolü:

Sigortacı Emin Yaşacan yaptığı açıklamada gemide teknik bir aksaklık tespit edilmediğini, ancak olayın bir seyir ve sefer emniyeti ihlali görünümünde olduğunu vurguladı. Yaşacan, batan gemide çok ağır yük bulunduğunu, bunun da batma sürecini hızlandırdığını belirterek "yaklaşık 200 kamyon demir çelik malı" taşıyan geminin en küçük bir hasarda dahi hızla su alabileceğini ifade etti. Konunun adli makamlarca incelendiğini ve savcılık aşamasındaki soruşturmanın sürdüğünü ekledi.

Arama kurtarma operasyonu ve soruşturma:

Donatanın avukatı Selçuk Esenyel önceliğin kayıp denizcilerin bulunması olduğunu söyledi. Esenyel, Tuğberk İmamoğlu gemisinin donatanı olarak arama ve yardım çalışmalarına odaklandıklarını, hadisenin trafik ayrım şeması ve seperasyon hattı içinde meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, arama kurtarma faaliyetlerinin başlatılmasında geminin EPIRB sinyali ile kamu birimlerinin haberdar olduğuna dikkat çekildi.

Arama çalışmalarının diğer gemiler tarafından ne ölçüde yürütüldüğüne ilişkin bilgi edinildiği ve bununla bağlantılı olarak Silivri Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığının öğrenildiği aktarıldı. Esenyel, hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Hukuki temsilcilerden Dr. Kaptan Cahit İstikbal ise olayın İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri kontrol alanı ve trafik ayrım şeması içinde meydana geldiğini, kaza anında bir geminin seperasyon sistemi içinde seyrederken diğerinin cross geçiş yapma girişiminde bulunduğunu ifade etti. İstikbal, müvekkil şirketin arama kurtarma çalışmalarına tam destek verdiğini ve kazazedelerin bulunması temennisinde bulunduklarını ekledi. Adli süreç devam ettiği için şu aşamada ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındıklarını söyledi.

Yetkililerin ortak mesajı, arama kurtarma çalışmalarının öncelikli olduğu ve hem kamu kurumları hem de ilgili armatörlük firmalarının koordinasyonuyla operasyonların sürdüğü yönünde. Olayın adli boyutundaki incelemelerin sonuçları, kazanın oluş şeklini ve sorumlulukları belirleyecek.

DR. KAPTAN CAHİT İSTİKBAL