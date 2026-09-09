Denize acil iniş yapan Aerospool WT-9 Dynamic uçağı Pazar kıyısında kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan Aerospool WT-9 Dynamic tipi 2 kişilik hafif spor uçağın, bugün öğle saatlerinde Rize’nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptığı bildirildi.

Müdahale ve kurtarma:

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, uçağın içindeki iki kişiyi uçaktan alarak sahile çıkardı. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildikleri aktarıldı.

Kimlik ve sağlık durumu:

Uçakta bulunan iki kişinin Belçika vatandaşı olduğu; isimlerinin Christian Peiffer ve Vleselarer Verner olduğu belirtildi. Bu kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı