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Denize acil iniş yapan Aerospool WT-9 Dynamic uçağı Pazar kıyısında kurtarıldı

Batum'dan kalkan Aerospool WT-9 Dynamic 2 kişilik uçağın Rize Pazar açıklarında denize acil iniş yaptığı, iki Belçika vatandaşının kurtarıldığı bildirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denize acil iniş yapan Aerospool WT-9 Dynamic uçağı Pazar kıyısında kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan Aerospool WT-9 Dynamic tipi 2 kişilik hafif spor uçağın, bugün öğle saatlerinde Rize’nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptığı bildirildi.

Müdahale ve kurtarma:

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, uçağın içindeki iki kişiyi uçaktan alarak sahile çıkardı. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildikleri aktarıldı.

Kimlik ve sağlık durumu:

Uçakta bulunan iki kişinin Belçika vatandaşı olduğu; isimlerinin Christian Peiffer ve Vleselarer Verner olduğu belirtildi. Bu kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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