Dolar 49,1845 +0,14%
Euro 55,4072 +0,47%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.625,72 +0,07%
EUR/USD 1,1261 +0,34%
Brent Petrol 101,02 +0,44%
--°

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Bartın Amasra'da 35 yaşındaki maden işçisi İlker Mızrak, akşam denize açıldıktan sonra eşiyle paylaştığı mesajın ardından yaklaşık 7 saattir kayıp.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 00:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Denizde süren arama çalışmalarında henüz iz bulunamadı

Bartın’ın Amasra ilçesinde akşam saat 17.00 civarında kendi teknesiyle balık avına çıkan 35 yaşındaki İlker Mızrak için arama çalışmaları devam ediyor. Mızrak, denize açıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra eşi Serap Mızrak’a cep telefonundan "Balıkları tuttum geliyorum" mesajı attı. Bu mesajın ardından yaklaşık 7 saattir kendisine ulaşılamıyor.

arama çalışmaları:

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı denizde, polis ekipleri ise karada arama başlattı. Aramalara balıkçılar ve sahil güvenlik botları eşlik ediyor. İlçede izine rastlanmayan Mızrak için çalışmalar denizde yoğunlaştırıldı; ekipler, teknenin motorunda arıza oluştuğu ve akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Akıntının etkisiyle arama hattı Bartın Amasra’dan Zonguldak Filyos ve Bartın İnkumu yönlerine doğru genişletildi ancak şu ana dek ne tekneye ne de Mızrak’a ait bir iz tespit edilebildi.

yakınların talepleri ve bekleyiş:

Mızrak’ın yakınları ve bölge balıkçıları Amasra Büyük Liman’a akın ederek, denizde yürütülen aramaları takip ediyor. Aile ve balıkçılar, gece görüşüne sahip helikopterlerle havadan taramanın bir an önce başlatılmasını talep ediyor; yetkililerin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter desteği vermesi bekleniyor. Yakınları arama çalışmalarını limanda takip ederken bazıları panik ve fenalaşma yaşadı; olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre İlker Mızrak evli ve 2 çocuk babası olup, ilçedeki özel bir maden ocağında çalışıyor. Polis ve sahil güvenlik ekipleri, vatandaşları arama çalışmalarına yardımcı olmaya devam ederken, bölgede bulunan herkes en küçük bulguya ilişkin ekipleri bilgilendirmeye çağrıldı.

TEDİRGİN BEKLEYİŞLERİ SÜREN İLKER MIZRAK&#039;IN YAKINLARI, SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

TEDİRGİN BEKLEYİŞLERİ SÜREN İLKER MIZRAK'IN YAKINLARI, SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı
images

Pursaklar'da uygulama noktasında silahlı saldırı: polis memuru şehit oldu
images

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması
images

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı

Pursaklar'da uygulama noktasında silahlı saldırı: polis memuru şehit oldu

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi