Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Denizde süren arama çalışmalarında henüz iz bulunamadı

Bartın’ın Amasra ilçesinde akşam saat 17.00 civarında kendi teknesiyle balık avına çıkan 35 yaşındaki İlker Mızrak için arama çalışmaları devam ediyor. Mızrak, denize açıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra eşi Serap Mızrak’a cep telefonundan "Balıkları tuttum geliyorum" mesajı attı. Bu mesajın ardından yaklaşık 7 saattir kendisine ulaşılamıyor.

arama çalışmaları:

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı denizde, polis ekipleri ise karada arama başlattı. Aramalara balıkçılar ve sahil güvenlik botları eşlik ediyor. İlçede izine rastlanmayan Mızrak için çalışmalar denizde yoğunlaştırıldı; ekipler, teknenin motorunda arıza oluştuğu ve akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Akıntının etkisiyle arama hattı Bartın Amasra’dan Zonguldak Filyos ve Bartın İnkumu yönlerine doğru genişletildi ancak şu ana dek ne tekneye ne de Mızrak’a ait bir iz tespit edilebildi.

yakınların talepleri ve bekleyiş:

Mızrak’ın yakınları ve bölge balıkçıları Amasra Büyük Liman’a akın ederek, denizde yürütülen aramaları takip ediyor. Aile ve balıkçılar, gece görüşüne sahip helikopterlerle havadan taramanın bir an önce başlatılmasını talep ediyor; yetkililerin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter desteği vermesi bekleniyor. Yakınları arama çalışmalarını limanda takip ederken bazıları panik ve fenalaşma yaşadı; olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre İlker Mızrak evli ve 2 çocuk babası olup, ilçedeki özel bir maden ocağında çalışıyor. Polis ve sahil güvenlik ekipleri, vatandaşları arama çalışmalarına yardımcı olmaya devam ederken, bölgede bulunan herkes en küçük bulguya ilişkin ekipleri bilgilendirmeye çağrıldı.

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