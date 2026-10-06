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Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Trump, Muhsin Paknejad’ın istifasına değinerek İran’ın ekonomik ve petrol sorunlarına dikkat çekti; Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatların sürdüğünü belirtti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Trump paknejad’ın istifasını ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat iddialarını değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore programı için Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı konuşmada eski İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejadın istifasına atıfta bulundu. Trump, Paknejad’ın 'İran Petrol Bakanı istifa etti. ‘Ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok’ dedi' sözlerini aktararak İran’ın ekonomik durumuna dikkat çekti.

trump'ın açıklamaları:

Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmaların uluslararası denizcilik trafiğini olumsuz etkilediği yorumlarına karşılık, 'Son birkaç günde çok büyük miktarda, milyonlarca varil petrol taşındı' ifadelerini kullandı. Başkan, sevkiyatların 'savaş öncesiyle aynı, hatta bazen daha yüksek seviyelerde' olduğunu belirterek bölgeden yapılan ticari akışa vurgu yaptı.

Ayrıca Trump, Baltimore’daki ziyaretine ilişkin olarak 'Çok özel bir yere gidiyoruz; bugün çok büyük bir tersane açıyoruz' açıklamasını yaptı ve önümüzdeki yıl da benzer açılışların süreceğini söyledi. Ülke içi siyaset bağlamında yaklaşan ara seçimlere değinen Trump, mitinglerin seçmenlere Cumhuriyetçilerin başarılarını anlattığını ve bunun sonuçları etkileyeceğini savundu.

paknejad’ın istifası ve resmi açıklamalar:

İran basınında Paknejad’ın istifasının gerekçesine dair ayrıntılı bilgi yer almadı. Resmi süreçte Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan istifayı kabul etti ve Petrol Bakanlığı görevine geçici olarak devlet sahibi İran Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Bovard atandı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Birimi Yardımcısı Mehdi Tabatabaei ise Paknejad’ın 'kişisel nedenlerle çok uzun zaman önce' istifa ettiğini açıkladı ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa talebini Paknejad’ın ısrarı üzerine kabul ettiğini belirtti.

Trump’ın, istifa haberi ve Paknejad’ın sözlerini aktarması, İran’daki iç tartışmalara ve bölgedeki deniz taşımacılığına dair ABD yönetiminin gözlemlerini vurgulama amacı taşıyor. Söylenenler, hem dış politika hem de iç siyaset mesajlarını birleştiren bir anlatının parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski İran Petrol Bakanı Muhsin...

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifasına ilişkin, "İran Petrol Bakanı istifa etti. ‘Ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok’ dedi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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