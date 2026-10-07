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Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Sporla Şehrini Keşfet kapsamında Gördes’te gençler Hacı Hıdır Köprüsü çevresinde spor yapıp ilçenin tarihini ve doğasını tanıma fırsatı buldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 00:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Gençler sporla köprüyü keşfetti:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Sporla Şehrini Keşfet programı çerçevesinde Gördes’te düzenlenen etkinlikte gençler, hem sportif faaliyetlere katıldı hem de ilçenin tarihî ve kültürel değerlerini yerinde görme imkânı buldu. Organizasyon, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gördes Öğrenci Yurtlarında kalan gençlere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlik, Hacı Hıdır Köprüsü ve çevresinde yapıldı. Katılımcılar, doğal ortamda vakit geçirirken düzenlenen program kapsamında çeşitli sportif aktivitelerde yer aldı ve bölgenin tarihî dokusunu yakından tanıdı.

etkinlikte gerçekleştirilen faaliyetler:

Etkinlik boyunca gençler, köprü ve çevresinde düzenlenen spor programlarına katılarak hem fiziksel aktivite yaptı hem de doğayla iç içe sosyal zaman geçirdi. Öğrenciler etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, organizasyonu düzenleyen Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

projenin amacı ve yetkili açıklamaları:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, programın amacını hem gençleri spora teşvik etmek hem de onların yaşadıkları kentin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde tanımalarını sağlamak olarak özetledi. Öztürk, "Gençlerimizi sporun birleştirici ve geliştirici gücüyle buluştururken, aynı zamanda şehrimizin tarihî ve doğal güzelliklerini tanımalarını istiyoruz." dedi ve benzer faaliyetlerin artırılarak sürdürüleceğini vurguladı.

Etkinliğe Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Çetintaş, öğrenciler ve sporcular katıldı. Program, gençlerin hem fiziksel hem de kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyerek, katılımcılarda şehirle bağ kurma bilincini güçlendirmeyi amaçladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN &quot;SPORLA ŞEHRİNİ KEŞFET&quot; ETKİNLİKLERİ...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "SPORLA ŞEHRİNİ KEŞFET" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GÖRDES’TE DÜZENLENEN PROGRAMDA GENÇLER, SPOR YAPARKEN İLÇENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ DE YAKINDAN TANIDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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