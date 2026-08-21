Denize arıtılmamış atık su bırakıldı: Çınarcık belediyesi ve arıtma birliğine 7,97 milyon lira ceza

Çınarcık'ta arıtılmamış atık su deşarjına idari yaptırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yalova İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Çınarcık sınırları içinde arıtılmadan denize veya dereye aktarılan atık su uygulamaları tespit edildi. Bakanlık ekipleri, tespitler doğrultusunda Çınarcık Belediyesi ile Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği hakkında idari işlem başlattı ve toplam 7 milyon 970 bin lira tutarında ceza kararı uygulandı.

Denetimde saptanan nokta ve bulgular:

14 Ağustos'ta Çınarcık Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattı boyunca yapılan kontrolde, Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Taş Liman Bölgesi'nde iki bacadan, Vali Akı Caddesi üzerinde ise iki ayrı bacadan olmak üzere 4 bacadan arıtılmamış atık suyun taştığı ve doğrudan Marmara Denizi'ne deşarj edildiği belirlendi. Bu kapsamda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı nedeniyle Çınarcık Belediyesi'ne 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 5 milyon 34 bin lira idari ceza uygulandı.

Arıtma tesisi ve terfi merkezinde tespit edilen aksaklıklar:

17 Ağustos'taki denetimde Teşvikiye, Karpuzdere Atıksu Arıtma Tesisi (Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği) ve terfi merkezinde inceleme yapıldı. Denetimde Mavi Deniz Atıksu Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı ve terfi merkezinde biriken atık suların arıtılmadan Teşvikiye Deresi'ne verildiği tespit edildi. Bu bulgular üzerine Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği hakkında 2 milyon 97 bin lira idari ceza kararı verildi.

Yetkililer, uygulanan idari yaptırımların takip edileceğini ve benzer ihlallerin çevre ve deniz ekosistemi üzerindeki etkilerini azaltmak için gerekli teknik ve idari eksikliklerin giderilmesinin beklendiğini açıkladı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI EKİPLERİ YALOVA ÇINARCIK VE ANTALYA KAŞ’TA ARITILMADAN DENİZE ATIK SU DEŞARJI YAPAN, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT'A, ÇINARCIK BELEDİYESİ VE MAVİ DENİZ ATIKSU ARITMA BİRLİĞİ’NE TOPLAM 7 MİLYON 970 BİN LİRA CEZA UYGULADI.