Kastamonu'da dört sağlık çalışanı aynı dönemde başladıkları mücadeleyi birlikte kazandı

Kastamonu'da dört arkadaşın ortak mücadelesi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinden hemşire Serpil Uslu, hemşire Rukiye (Cihan) Özkan, hemşire Ferhan Naz Kırkçeşmeli ve sekreter Şafak Kara, 2025 yılında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan taramalarda aynı dönemde meme kanseri teşhisi aldılar. Birlikte başlayan tedavi sürecinde karşılıklı destek, dayanışma ve yakınlarının katkısıyla zorlu tedaviyi tamamlayarak sağlıklarına kavuşmanın sevincini yaşadılar.

kutlama ve dayanışma:

Tedavilerini tamamlayan dört kadın, kentteki bir restoranda düzenlenen programda pembe kıyafetler giyip pembe balonlar uçurarak mutluluklarını paylaştı. Programa Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Küçükyılmaz de katıldı ve arkadaşların sevinçlerine ortak oldu. Etkinlikte, uzun kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinin ardından son tetkiklerde kanser hücrelerinin temizlendiği duyuruldu.

Serpil Uslu, 31 yıldır hemşirelik yaptığını belirterek tedavisini ve duygularını şöyle anlattı: "Tesadüfen kendi kontrollerimi yaparken elime kitle gelmesiyle fark ettim. Akabinde genetik tahlillerim yapıldığında kanser olduğumu öğrendim. Sonra biyopsidir, ameliyattır, kemoterapidir, radyoterapidir derken uzun bir yolculuğa çıktım. Bu yolculuk beni oldukça yordu. Bazen beni çok çökertmiş olmasına rağmen ailemin, arkadaşlarımın desteğiyle bunu atlattım. Aynı anda iki arkadaş üç gün arayla böyle bir teşhis aldık. Bu yolculukta tek olmamak belki bizim en büyük avantajlarımızdan biriydi. Bu yolculukta birbirimize destek olduk. Yeri geldi, birlikte ağladık, birlikte güldük ve dördümüz birbirimize maddi, manevi desteği vererek bu yola devam ettik. Şu an tedavim bitti, evimde dinleniyorum, ailemle birlikteyim. Allah nasip ederse tekrar mesleğime geri döneceğim. Artık daha sağlıklı, daha genç bir şekilde hayatı yaşamak istiyorum. Erken teşhis çok önemli. Ben çok erken yakaladığım için çok daha güzel sonuçlar aldım."

kişisel deneyimler ve güçlenme:

Şafak Kara, yıllık kontroller sırasında mamografi çektirdiğini ve sürecin zorluğunu şöyle ifade etti: "Mamografiden hep kaçardım, çünkü çok acı verir. Keşke daha önce hiç kaçmasaymışım. Çünkü bir ömür boyu acı çekmektense 10 dakika acıya herkes katlanmalı. Evet, çok zor bir süreç. Ultrason çekerken arkadaşımın ağladığını hissettim... Patoloji sonucundan sonra tabii ki kanser teşhisi konuldu. Hemen buna istinaden İstanbul’da ameliyatımı oldum, 17 gün sonra da kemoterapi süreci başladı. Kendime çok acımasız davranmışım. Ben kendimi hiç sevmemişim ve ben bu hastalıkla bunu öğrendim. Gerçekten kendimin değerli olduğunu bu hastalıkla anladım. 3 arkadaşım da aynı tanıyı aldı. Aldıklarında evet, çok üzüldüm çok ağladım ama belki de bu da bana bir şanstı. Çünkü bu süreçte tek başıma olsam bu kadar güçlü olamazdım."

Ferhan Naz Kırkçeşmeli ise, ikinci kez kanser atlattığını ve ilkini 2017’de öğrendiğini anlattı: "İlkini 2017’de tesadüfen öğrendim. Çok kötü bir kanserdi, ameliyat oldum, kemoterapi aldım. Daha sonra tedavilerim devam etti ve kontrollerim devam ederken arkadaşlarımın meme kanseri olduğunu öğrendim. İkincisinde ise arkadaşlarıma destek amacıyla yanlarında olurken öğrendim. Ameliyat oldum, radyoterapi aldım. Şu anda hala kontrollerim ve tedavilerim devam etmekte. Kabullenmek zor, yaşamak zor, içinde olmak zor. Ama ailem, kardeşlerim, eşim, dostum ve bunların sayesinde ben bunu çok güzel atlattım. Kimseye Allah yaşatmasın."

Rukiye Özkan da mesleğinin ve arkadaş çevresinin sürece etkisini vurgulayarak, "Hastanede çalışmam, kendi arkadaşlarımın içinde olmak güzel bir şeydi. Ameliyatımı oldum. Ailenin içindesin, sana her türlü yardım edecekler ve yardım ettiler. Tedavim devam ediyor, bitecek. Bitmeyen hiçbir şey yok. Geçti diye düşünüyorum. Güzel bir günde beraberiz. Dört arkadaşla birlikte başladık. Ben onları takip ettim. Hüzünleriyle hüzünlenirken aynı duruma düştük. Devam ettik. Bugün de burada mutlu olmaya, mutluluğumuzu insanlara yansıtmaya ya da birlikte paylaşmaya öyle bir gün için geldik. Mutluyum, iyiyim. İyi olacağına da inanıyorum" dedi.

uzman görüşü ve tarama çağrısı:

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meme Ünitesi Sorumlusu Zeycan Kübra Cevval, dört vakayı kendisinin ilk değerlendirdiğini belirterek sürecin kendisi için de zor olduğunu ifade etti: "Önce Şafak Hanım Ağustos ayında bana gelmişti. Sohbet ederken mamografisinde bir kitle gördüm. Birkaç ay geçti. Serpil Hanım geldi, aynı zamanda dışarıdan da arkadaşımdı. Serpil Hanım’ın kontrolünde ona da meme kanseri tanısını koyduk. Serpil Hanım’ı o gün refakatçi olarak elinden tutup getiren arkadaşı Rukiye Hanım’a bir ay sonra meme kanseri tanısı koyduk. Ben inanamadım. Çünkü hepsi hastaneden tanıdığım, bildiğim personeller. Bu benim için de zordu. Onlara bu haberi ilk aşamada veren ben olduğum için, bu da gerçekten çok zordu. Birlikte meme kanseri tanısı aldılar ama dördü de o süreçte birbirine gerçekten çok destek oldular."

Dr. Cevval, mamografinin erken tanıdaki önemini vurgulayarak, ulusal tarama programı kapsamında iki senede bir mamografi çektirilmesini önerdi: "Mamografi gerçekten erken evrede meme kanseri tanısını koyduruyor. Dört kadın da mamografisiyle bana gelmişti. Bu dört kadına da mamografisiyle birlikte, ultrason da yaparak erken evrede tanı koyduk ve erken evrede meme kanserini yakalamış olduk. O yüzden buradan tüm kadınlara sesleniyorum. Mamografiden korkmayalım. İki senede bir mamografi çektirelim. Hiçbir ağrımız yoksa bile, hiçbir semptom olmadan tarama amaçlı gidelim ve çektirelim."

Meme kanserine yakalanma oranı yüzde 13

SERPİL USLU (SAĞDAKİ), ŞAFAK KARA (SAĞDAN İKİNCİ), RUKİYE ÖZKAN (SAĞDAN ÜÇÜNCÜ), FERAHNAZ KIRKÇEŞMELİ (SOLDA)