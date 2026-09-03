Yumurtalık rezervi ve yumurta dondurma: zamanlamanın önemi

Yumurta rezervi neden kritik bir konu?:

Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Elif Avşaroğlu kadınlarda yaş ilerledikçe hem yumurta sayısının hem de yumurta kalitesinin azaldığını belirtiyor. Avşaroğlu, kadınlarda en erken yaşlanan organlardan birinin yumurtalıklar olduğunu ve azalışın özellikle 35 yaşından sonra belirginleştiğini, 40 yaşından sonra ise daha hızlı ilerleyebildiğini ifade ediyor.

Bu biyolojik gerçek, kadınların eğitim, kariyer ve diğer yaşam planları nedeniyle gebelik yaşını ötelemeleri halinde karşılaşabilecekleri kısıtları anlamada temel bir ölçüttür. Yumurta dondurma gibi yöntemler mevcut üreme potansiyelini geleceğe taşıma fırsatı sunuyor, ancak bunun sınırlılıkları ve zamanlaması iyi bilinmeli.

Kimler daha yüksek risk altında ve neden?:

Yumurtalık rezervindeki azalma herkeste aynı yaşta başlamıyor. Avşaroğlu, ailesinde erken menopoz veya genç yaşta kısırlık öyküsü bulunanların daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor. Ayrıca bazı otoimmün hastalıklar, örneğin Hashimoto tiroiditi ve Tip 1 diyabet, yumurtalık rezervinin erken azalmasına zemin hazırlayabiliyor.

Bu nedenlerle yıllık jinekolojik kontrollerde yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi, erken rezerv kaybının tespiti açısından önem taşıyor. Rezerv değerlendirmesinde AMH testi, ultrason ve diğer hormon testleri birlikte ele alınıyor; ancak tek bir test sonucu, tüm geleceği belirlemiyor.

Koruyucu yaklaşımlar ve hangi durumlarda öncelik verilmeli?:

Yumurta dondurma sadece ileri yaş hamilelik planı için değil; kanser nedeniyle kemoterapi veya radyoterapi uygulanacak hastalar, yumurtalıkları etkileyebilecek cerrahi girişim planlananlar ve ailesinde erken menopoz öyküsü olanlarda doğurganlık korunması amacıyla gündeme gelebiliyor. Bu gibi risk grubundaki kişilerin değerlendirilmesi ve erken yönlendirilmesi hayati öneme sahip.

Yumurta dondurma ne yapar, ne yapmaz?:

Avşaroğlu, uygulamanın biyolojik saati durdurmadığını vurguluyor. Yapılan işlem, o anda elde edilen yumurtaların özel tekniklerle dondurulup gelecekte kullanılmak üzere saklanmasıdır. Örnek olarak verilen durumda, yumurtalarını 32 yaşında donduran bir kadının söz konusu yumurtaları 37 yaşında kullanması halinde bu yumurtalar 32 yaşındaki biyolojik özellikleri taşıyor.

Bu nedenle hem dondurma zamanlaması hem de dondurulan yumurtaların sayısı tedavi başarısında belirleyici. Daha genç yaşlarda elde edilen yumurtaların kromozomal açıdan sağlıklı olma olasılığı daha yüksek olduğundan zamanlama önem kazanıyor.

İşlem süreci ve beklentiler:

Yumurta dondurma, tüp bebek tedavisinin ilk aşamalarına benzer bir süreç izliyor. Önce ultrason ve hormon testleriyle rezerv değerlendirilir. Ardından yaklaşık 10-12 gün süren yumurtalık uyarıcı tedaviler uygulanır. Foliküller uygun büyüklüğe ulaştığında kısa süreli anestezi altında yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Toplanan olgun yumurtalar embriyoloji laboratuvarında dondurularak saklanır.

Kaç yumurta yeterli sorusunun yanıtı kişiye özeldir:

Hastaların en sık sorduğu soru olan kaç yumurta gerektiğine ilişkin tek bir evrensel cevap yok. Aynı sayıda dondurulmuş yumurta, 30 yaşındaki bir kadın ile 39 yaşındaki bir kadın için aynı gebelik potansiyelini göstermeyebilir. Bazı kadınlarda tek bir toplama yeterli olurken, hedeflenen başarı olasılığına ulaşmak için birden fazla toplama gerekebilir.

AMH değeri düşük olanların tek başına yumurta dondurma kararı alması zorunlu değil; aynı şekilde normal AMH gelecekte gebelik garantisi de vermiyor. Bu yüzden hastanın yaşı, yumurtalık rezervi, ultrason bulguları, aile öyküsü ve gelecekteki gebelik planı birlikte değerlendirilerek kişiye özel kararlar verilmeli.

Sonuç olarak, yumurta dondurma modern üreme tıbbının sunduğu bir seçenek olarak mevcut üreme potansiyelini koruma imkanı sağlasa da biyolojik saati durdurmuyor. Zamanlama, risk değerlendirmesi ve kişiye özel planlama başarıyı belirleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI ELİF AVŞAROĞLU