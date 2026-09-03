Okula sağlıklı adım: erken kontroller ve psikolojik hazırlık önem taşıyor

ADANA (İHA) – Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgül Özbek, okul yılının başlamasından önce çocuklarda kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinin yapılmasının önemine dikkat çekti. Dr. Özbek, ebeveynlere görme, işitme, büyüme-gelişme ve psikolojik uyum alanlarında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

görme taraması neden önemli:

Görme kusurları, çocukların derslere odaklanmasını ve öğrenme süreçlerini doğrudan etkileyebilir. Tahtayı izlemekte zorlanma, kitabı gözüne çok yaklaştırma, gözleri kısarak bakma, sık göz kırpma veya tekrarlayan baş ağrıları gibi belirtiler görme problemlerinin işaretleri olarak değerlendirilmelidir. Bu işaretler her zaman çocuk tarafından açıkça ifade edilmez; bu nedenle okul başlamadan önce göz muayenesi yaptırmak muhtemel sorunların erken saptanmasına yardımcı olur.

işitme ve genel sağlık değerlendirmesi:

İşitme sağlığı da akademik başarı ve sınıf içi iletişim için kritik bir unsurdur. Özbek, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları sonrası geçici veya kalıcı işitme kayıpları gelişebileceğini hatırlattı. Televizyon sesini sürekli yüksek açma, söylenenleri sık tekrar ettirme, sorulara ilgisiz yanıt verme veya konuşulanları anlamada güçlük gibi davranışlar işitme değerlendirmesi gerektirebilir. Özellikle daha önce sık kulak enfeksiyonu geçiren çocukların okul öncesinde işitme değerlendirmesi yaptırması öneriliyor.

Okul öncesi sağlık taraması sadece hastalık var mı yok mu sorusunu yanıtlamamalıdır. Çocuğun boy-kilo gelişimi, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni, fiziksel aktivite düzeyi ve mevcut kronik hastalıklar da gözden geçirilmelidir. Ayrıca aşılarının yaşına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerekli görüldüğünde doktor tarafından ek tetkiklerin planlanması gelecek dönemde karşılaşılabilecek sorunların önüne geçebilir.

psikolojik hazırlık ve aileye pratik öneriler:

Fiziksel hazırlığın yanı sıra psikolojik uyum da okul başarısının temel taşlarından biri. İlk kez okula başlayacak çocuklarda ayrılma kaygısı, uyku düzensizliği veya okul korkusu görülebilir. Ailelerin okul hakkında olumlu ama gerçekçi bir dil kullanması, çocuğun endişelerini dinlemesi ve sorularına sabırla yanıt vermesi önemlidir. Okul saatlerine uygun uyku düzeni oluşturmak, düzenli ve dengeli beslenmeyi sağlamak ve çocuğun duygusal kaygılarını paylaşabileceği güvenli bir ortam yaratmak önerilir.

Dr. Özgül Özbek son olarak ebeveynlere şu temel hatırlatmalarda bulundu: Okul başlamadan önce çocuğunuzun genel sağlık kontrolünü yaptırın; görme ve işitme ile ilgili belirtiler varsa ilgili muayeneleri ihmal etmeyin; aşılarının güncelliğini kontrol edin; uyku ve beslenme düzenini okul saatlerine göre ayarlayın. Bu önlemler, çocukların eğitim-öğretim dönemine hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha sağlam başlamasına katkı sağlayacaktır.

MEDLİNE ADANA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZGÜL ÖZBEK