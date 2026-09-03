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Denizli büyükşehir BBSK Sultanlar Ligi hedefiyle sezona Fenerbahçe sınavıyla başlıyor

Denizli Büyükşehir BBSK, Kadınlar Voleybol 1. Ligi 2026-2027 fikstürüyle sezona iddialı giriyor; ilk hafta kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli büyükşehir BBSK Sultanlar Ligi hedefiyle sezona Fenerbahçe sınavıyla başlıyor

Denizli büyükşehir BBSK Sultanlar Ligi hedefiyle sezona Fenerbahçe sınavıyla başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü (BBSK) Kadınlar Voleybol 1. Ligi 2026-2027 sezonu fikstürünün açıklanmasının ardından hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi fikstür çekiminin sonucu, kırmızı-beyazlı camiaya güçlü bir başlangıç hedefi koydu.

fikstür ve sezon hedefi:

Yeni sezonda ekip, ilk hafta kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Denizli temsilcisi lig boyunca zorlu rakiplerle mücadele edecek olsa da amaç net: Sultanlar Ligi hedefine yürümek. Yönetim ve teknik ekip, sezonu galibiyetlerle açarak momentum yakalamayı planlıyor.

taraftar desteği ve hazırlıklar:

Antrenmanlarını aralıksız sürdüren takım, moral ve motivasyon desteğini de hissetti. Filenin Ordusu Taraftar Grubu ile altyapı sporcuları antrenmanda takımı ziyaret ederek destek verdi. Kulüp yönetimi, tribün, altyapı, teknik ekip ve sporcuların birlikteliğine vurgu yaparken spora ve sporcuya sağlanan desteklerden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Kulüp Başkanı İbrahim Doğana teşekkür etti.

Sezon öncesi birliktelik ve saha içi hazırlıklar, Denizli BBSK nin beklentilerini yüksek tutuyor. Taraftarın desteğiyle takım, hem ligde kalıcı bir performans sergilemeyi hem de üst hedeflere ulaşmayı hedefliyor.

KADINLAR VOLEYBOL 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK OLAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ (BBSK)...

KADINLAR VOLEYBOL 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK OLAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ (BBSK) VOLEYBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜNÜN BELLİ OLMASININ ARDINDAN HAZIRLIKLARINI "SULTANLAR LİGİ" HEDEFİYLE SÜRDÜRÜYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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