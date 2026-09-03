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Fabio Miretti, Italiano'nun oyun tarzına katkı sağlayabilir

Eski Juventus U23 teknik direktörü Lamberto Zauli, Beşiktaş'a katılan 23 yaşındaki Fabio Miretti'nin Italiano'nun oyununa katkı sağlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fabio Miretti, Italiano'nun oyun tarzına katkı sağlayabilir

zauli'nin miretti değerlendirmesi:

Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Fabio Miretti hakkında konuşan eski teknik direktörü Lamberto Zauli, oyuncunun karakteri ve oyun zekasının siyah-beyazlılara fayda sağlayacağını söyledi. Zauli, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda Miretti'nin gençlik döneminden itibaren öne çıkan en belirgin özelliklerinin "topu kontrol etme becerisi ve karakteri" olduğunu vurguladı.

pozisyon ve taktiksel katkı:

23 yaşındaki futbolcunun orta sahanın her bölgesinde görev alabilecek kapasitede olduğunu belirten Zauli, Miretti'nin en verimli olduğu rolün '8 numara' pozisyonu olduğunu ifade etti. Juventus U23'teki deneyiminin "büyük bir gelişim" sağladığını söyleyen Zauli, güçlü karakterinin ve taktiksel esnekliğinin baskının yoğun olduğu kulüplerde bile sezon boyunca kilit oyuncu olmasına yardımcı olacağını düşündüğünü belirtti.

gelişim alanları ve uyum süreci:

Zauli, Miretti'nin oyun bilgisini övdü ancak oyuncunun ileriye dönük gelişim alanlarına da işaret etti: "Hücum organizasyonlarının son aşamasında kendini geliştirmesi gerekir." İtalyan çalıştırıcı, Miretti'nin teknik yeteneğinin Türkiye ligindeki rekabet koşullarında olumlu etki yapacağını, maç temposu ve fiziksel gereksinimlerin oyuncunun eksik yanlarını kapatmaya yardımcı olacağını söyledi.

italiano ve vlahovic'le uyum:

Zauli, Vincenzo Italiano ve takım arkadaşı Dusan Vlahovic'in Miretti'nin adaptasyonunu hızlandıracağını belirtti. Teknik direktör ve golcüyü tanımasının, oyuncunun Türkiye'deki yaşama ve taktik anlayışa geçişini kolaylaştıracağını, ayrıca sahip olduğu özelliklerin Italiano'nun oyun tarzına büyük katkı sağlayabileceğini ifade etti.

milli takım hedefi:

Söyleşiyi noktalarken Zauli, Beşiktaş terciğinin Miretti'nin uluslararası profilini geliştirebileceğini ve bunun da oyuncuya İtalya Milli Takımı'nda yer edinme şansı sunabileceğini sözlerine ekledi. Zauli, bu ortamın oyuncunun hem fiziksel hem de zihinsel açıdan olgunlaşmasına katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

BEŞİKTAŞ’IN, JUVENTUS’TAN KADROSUNA KATTIĞI ORTA SAHA OYUNCUSU FABİO MİRETTİ

BEŞİKTAŞ’IN, JUVENTUS’TAN KADROSUNA KATTIĞI ORTA SAHA OYUNCUSU FABİO MİRETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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