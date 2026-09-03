Dört yeni transfer sarı‑lacivert formayla ilk derbiye çıkabilir

maç öncesi kadroda öne çıkan isimler:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında oynanacak sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maçta görev almaları halinde dört yeni transfer, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi atmosferini deneyimleyecek.

Söz konusu oyuncular arasında Nathan Ake, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong bulunuyor. Teknik ekipten gelecek kararlar doğrultusunda bu isimlerden herhangi biri sahada yer alırsa, derbi kariyerlerine Fenerbahçe formasıyla başlangıç yapmış olacaklar.

opportunity ve ilk maç ihtimali:

Özellikle Kojo Peprah Oppong açısından karşılaşma ayrı bir önem taşıyor; eğer süre alırsa Oppong, Fenerbahçe formasıyla kulüp düzeyinde ilk maçını doğrudan Beşiktaş karşısında çıkarmış olacak. Diğer yeni transferler de derbi tecrübesi kazanma şansına sahip olacaklar.

Ayrıca Tarık Çetin ve Bartuğ Elmaz daha önce Beşiktaş'a karşı sadece Türkiye Kupası maçlarında forma giydiler. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde, bu iki isim de ligde ilk defa bir Beşiktaş derbisinde yer almış olacak.

vedat muriqi'nin dönüşü ve geçmiş anı:

Yaz transfer döneminde yeniden kadroya katılan Vedat Muriqi de derbi heyecanını tekrar yaşayacak. Muriqi, Fenerbahçe'nin önceki döneminde son olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş karşısında forma giymiş ve o maçta 25. dakikada kırmızı kart görmüştü; mücadele 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Bu gelişmeler, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihlerini ve maç içi hamlelerini daha önemli hale getiriyor. Derbi kadrosunda yapılacak küçük bir değişiklik bile hem ilk kez derbi yaşayacak isimlerin hem de yeniden derbi tecrübesi elde edecek oyuncuların kaderini belirleyebilir.

FENERBAHÇE'NİN BU TRANSFER DÖNEMİNDE KADROSUNA KATTIĞI 4 YENİ FUTBOLCU, GÖREV ALMALARI HALİNDE SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK.