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Denizli çiftçilerine 52 milyonluk tasarruflu sulama desteği

2026 KKYP ile Denizli’de 92 işletmeye toplam 52.078.446 TL hibe verilecek; projelerin toplam yatırım tutarı 87.105.790 TL ve sözleşme süresi 28 Eylül 2026.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli çiftçilerine 52 milyonluk tasarruflu sulama desteği

Denizli çiftçilerine 52 milyonluk tasarruflu sulama desteği

hibe ve yatırım tutarları:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) kapsamında, Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri alanında Denizli’de hibe desteği almaya hak kazanan işletmeler açıklandı. Programa başvuran 92 işletmenin tamamına destek verilecek.

Bu kapsamda destek almaya hak kazanan projelerin toplam yatırım tutarı 87.105.790 TL olarak hesaplanırken, yatırımların 52.078.446 TL'lik bölümü hibe yoluyla finanse edilecek. 2026 yılı için ayrılan kaynak, sulama sistemleri desteğinde önemli bir artışa işaret ediyor.

artışın ölçeği ve amaçlanan sonuçlar:

Denizli’de tasarruflu sulama desteği 2025 yılında yaklaşık 10 milyon TL iken 2026 yılında bu tutar yaklaşık beş kat artışla 52 milyon TL'ye yükseldi. Bu artış, programın daha geniş bir kapsama yayılmasını ve başvuran tüm işletmelere destek sağlanmasını mümkün kıldı.

Hibe programının önceliği, tarımsal üretimde suyun daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak; modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılmasıdır. Küresel iklim değişikliği ve su kaynakları üzerindeki baskının artması nedeniyle, bu tür yatırımların sürdürülebilir tarım ve kırsal ekonominin güçlenmesi açısından önemi vurgulanıyor. Desteklerle üreticilerin modern sulama sistemlerine geçişi teşvik edilerek su ve enerji tüketiminde verimlilik, üretimde kalite ve pazara uygunluk ile kırsal gelirlerin yükseltilmesi hedefleniyor.

sözleşme takvimi ve başvuru uyarıları:

Hibe almaya hak kazanan yatırımcıların sözleşme sürecini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Askı listeleri 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren 5 iş günü boyunca ilan edilecek. Askı süresinin sona ermesinin ardından yatırımcıların hibe sözleşmesini imzalamak üzere 10 gün içinde Denizli Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.

Sözleşme imzalama işlemleri için son tarih olarak 28 Eylül 2026 belirlendi; bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve süre uzatılmayacak. Yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Askı listeleri, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilan panosu ile İl Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak.

vali köşger’in değerlendirmesi:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte tarımsal üretimin modern, verimli ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Köşger, "Denizli, alın teriyle üreten, toprağına sahip çıkan ve ülkemizin tarımsal üretimine değer katan çalışkan üreticileriyle önemli bir üretim merkezidir. Üreticilerimizin emeğini ve gayretini destekleyen bu kaynakların ilimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlanan hibe desteklerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, projeleriyle destek almaya hak kazanan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum."

Denizli’de yürütülen bu destek programıyla su kaynaklarının korunması, verimli su kullanımı ve kırsal alanda üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İl genelinde gerçekleştirilecek yatırımların, hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de üreticilerin gelir düzeylerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2026 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROGRAMI (KKYP)...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2026 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROGRAMI (KKYP) KAPSAMINDA, TASARRUFLU TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ ALANINDA DENİZLİ’DE ÜRETİCİLERE SAĞLANACAK HİBE DESTEKLERİ BELLİ OLDU. PROGRAM KAPSAMINDA, TASARRUFLU TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİNE BAŞVURAN 92 İŞLETMENİN TAMAMINA 52 MİLYON 78 BİN 446 TL HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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