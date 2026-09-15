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Garanti BBVA’den 40 milyon dolarlık yeşil krediyle veri merkezi yatırımlarına destek

Garanti BBVA, NGN ve Star of Bosphorus’un veri merkezi yatırımı için 40 milyon ABD doları tutarındaki yeşil kredi paketini lead arranger ve kredi temsilcisi olarak tamamladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Garanti BBVA’den 40 milyon dolarlık yeşil krediyle veri merkezi yatırımlarına destek

Finansman paketi tamamlandı:

Garanti BBVA, NGN ve Star of Bosphorus ortaklığının veri merkezi yatırımına yönelik 40 milyon ABD doları tutarındaki proje finansmanı paketinin imzalanmasını tamamladı. Banka, işlemde Lead Arranger (Lider Düzenleyici Banka) ve Kredi Temsilcisi rollerini üstlenerek paketin yapılandırılması ve koordinasyonuna liderlik etti.

Yeşil kredi ve enerji verimliliği:

Finansman, projenin enerji verimliliği ve sürdürülebilir operasyon hedefleri doğrultusunda Yeşil Kredi (Green Loan) olarak yapılandırıldı. Proje, veri merkezlerinde enerji verimliliğinin temel göstergelerinden biri olan Güç Kullanım Etkinliği (Power Usage Effectiveness - PUE) açısından uluslararası standartlarla uyumlu performans hedefliyor. Bu yapı, yatırımın yalnızca kapasite artırımı değil; aynı zamanda operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleriyle de ele alındığını gösteriyor.

Banka yorumu ve stratejik yaklaşım:

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımları hız kazanırken, bu büyümeyi destekleyecek altyapının enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kriterleriyle birlikte ele alınması giderek daha değerli hale geliyor. Finansman dönüşümün önemli bir unsuru; ancak asıl dönüşüm şirketlerin yatırım kararlarında, teknolojilerinde ve iş modellerinde gerçekleşiyor. Bugün yapılacak enerji verimliliği ve teknoloji yatırımları, şirketlerin önümüzdeki yıllardaki maliyet yapısından rekabetçiliğine kadar birçok alanı doğrudan etkileyecek. BBVA ile birlikte Küresel Bankacılık Partneri olduğumuz COP31’e yaklaşırken, sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen nitelikli yatırımların finansmanını sektörümüzün önemli sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. NGN ve Star of Bosphorus yatırımı için yapılandırdığımız bu işlem de finansmanın şirketlerin teknoloji, enerji verimliliği ve iş modeli dönüşümünü destekleyen bir kaldıraç olarak nasıl kullanılabileceğini somut biçime ortaya koyuyor."

Açıklamada, banka ayrıca BBVA’nın küresel deneyimini yerel pazar bilgisiyle birleştirerek veri merkezi sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türkiye’nin dijital altyapısının gelişimine katkı sağlayacak nitelikli yatırımları finansman çözümleriyle desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİNEM EDİGE

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİNEM EDİGE

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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