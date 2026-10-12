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Denizli gençleri cumhuriyetin 103. yılı için sanata ve edebiyata davet ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyetin 103. yılına özel gençlere yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor; başvurular 12-23 Ekim.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli gençleri cumhuriyetin 103. yılı için sanata ve edebiyata davet ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi yarışmayı duyurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin cumhuriyet bilincini, vatan sevgisini ve Atatürk ilkelerini sanat ve edebiyat yoluyla benimsemesini sağlamak amacıyla "Cumhuriyet, Vatan Sevgisi ve Atatürk" konulu bir yarışma düzenliyor. Organizasyon, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Kategoriler ve katılım koşulları:

Yarışma, il genelindeki resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere açık olup, duygularını sanatsal ve edebi eserlerle ifade etmelerini hedefliyor. Yarışma yaş ve eğitim kademelerine göre üç farklı kategoride yapılacak: ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir ve lise öğrencileri kompozisyon dallarında yeteneklerini sergileyecek.

Başvurular 12-23 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Gönderilen eserlerin tamamen özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ya da yayımlanmamış olması zorunlu. Her öğrenci yarışmaya en fazla 3 eser ile katılabilecek.

Eserlerin arkasına öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı ve veli iletişim bilgileri yer alan bir etiket formu mutlaka yapıştırılacak. Dereceye giren resimlerin orjinalleri, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na şahsen teslim edilecek.

Değerlendirme, ödüller ve sonuçların duyurulması:

Uzman bir jüri kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında her üç kategoride dereceye giren öğrencilere nakdi ödüller verilecek. Her kategori için birinci olan öğrencilere 20 bin TL, ikinci olanlara 10 bin TL ve üçüncü olanlara 5 bin TL takdim edilecek.

Yarışmanın sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GENÇ NESİLLERİN CUMHURİYET BİLİNCİNİ, VATAN SEVGİSİNİ VE ATATÜRK...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GENÇ NESİLLERİN CUMHURİYET BİLİNCİNİ, VATAN SEVGİSİNİ VE ATATÜRK İLKELERİNİ SANAT VE EDEBİYAT YOLUYLA BENİMSEMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA "CUMHURİYET, VATAN SEVGİSİ VE ATATÜRK" KONULU YARIŞMA DÜZENLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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