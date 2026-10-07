Denizli için ortak akılla yatırım ve dönüşüm vurgusu

Başkanın açıklamaları:

Çamlık Beyaz Kafe'de düzenlenen basın toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte planlanan ve devam eden yatırımları basınla paylaştı. Toplantıya Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, DGC yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenk Öztürk ile yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.

Çavuşoğlu, basının rolüne vurgu yaparak "Bu şehri birlikte güzelleştiriyoruz" dedi ve özellikle gazetecilerin kent hafızasını korumadaki önemine dikkat çekti. Başkan konuşmasında, "1 milyon 60 bin kişinin vebalini omzumuzda taşıyoruz" sözleriyle yönetim sorumluluğunu kayda aldı.

Projeler ve yatırım takvimi:

Başkan, sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirecek projeler arasında Karaman Çocuk Gelişim Merkezi ve Kınıklı Sosyal Tesislerini öne çıkardı. Karaman Çocuk Gelişim Merkezi'nin yakında hizmete açılacağı, Kınıklı Sosyal Tesisleri'nin ise yapım çalışmalarının devam ettiği ve yılbaşından sonra hizmete alınmasının hedeflendiği bildirildi.

Akkonak Kapalı Yüzme Havuzu projesiyle ilgili olarak; tesiste 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, spor salonu, Kitap Kafe ve çok amaçlı salonların yer alacağı, tesisin gençler ve çocuklar için cazibe merkezi olmasının planlandığı aktarıldı. Ayrıca Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde açılacak Engelsiz Mola Evi'nin ailelere nefes aldıracak bir hizmet sunacağı belirtildi.

Çınar Meydanı ve belediye binası düzenlemesi:

Çavuşoğlu, kentin kalbi olarak tanımladığı Çınar Meydanı projesinin "yaşayan bir meydan" olarak tasarlanacağını söyledi. Düzenlemeyle meydanda sanat alanları, yaşam alanları ve yeşil dokunun ön plana çıkarılacağı; etkinliklerin altyapısıyla yolların kapatılmasına gerek kalmadan gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Mevcut belediye binası ve üzerindeki otopark alanına ilişkin de adım atılacağı, yeni bir belediye binası inşa edileceği ve binaya dair detayların ilerleyen günlerde kamuoyuna gerekçeleriyle birlikte sunulacağı ifade edildi.

Altyapı, ulaşım ve çevre hedefleri:

Ulaşım ve üstyapı çalışmalarına ilişkin hedefleri paylaşan Çavuşoğlu, yol yapımında çıtayı yükselttiklerini ve başlangıç hedefinin 100 kilometre olduğunu, bunun ardından 2026'da 250 kilometre, 2027'de 500 kilometre hedeflendiğini söyledi. Toplamda 1,5 milyon metrekare taş döşeme planlandığı açıklandı.

Çevre politikalarına da vurgu yapan başkan, Denizli İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) çalışmaları ve yenilenebilir enerji sistemlerinin güçlendirilmesinin, kentin sürdürülebilir gelişim stratejisinin merkezinde olduğunu ifade etti.

Kent Park projesi, yeni bisiklet parkurları ve planlama aşamasındaki Işık Ormanları projeleriyle şehirde yeşil alan ve aktivite ağının genişletileceği bildirildi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, BASIN MENSUPLARIYLA DÜZENLEDİĞİ BULUŞMADA KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK YENİ YATIRIMLARI VE PROJELERİ AÇIKLADI. KARAMAN ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ VE KINIKLI SOSYAL TESİSLERİ’NDEKİ SON DURUMU PAYLAŞARAK ÇINAR MEYDANI PROJESİNİN MÜJDESİNİ VEREN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, "1 MİLYON 60 BİN KİŞİNİN VEBALİNİ OMZUMUZDA TAŞIYORUZ. ŞEHRİMİZİ ORTAK AKILLA GELECEĞE HAZIRLIYORUZ" DEDİ.