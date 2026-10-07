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Öğrenciler evde bakımda sahaya indi: Erbaa'da ortak eğitim protokolü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye ile üniversite arasında imzalanan protokolle öğrenciler, evde bakım hizmetlerine katılarak teorik bilgilerini uygulayacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Elif Demir

Öğrenciler evde bakımda sahaya indi: Erbaa'da ortak eğitim protokolü

protokolün kapsamı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Erbaa Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında evde bakım hizmetleri kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İrfan Usta tarafından resmileştirildi. Anlaşma, Erbaa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde bakım çalışmalarını kapsıyor.

öğrencilerin rolü ve uygulama alanları

İş birliği kapsamında meslek yüksekokulu öğrencileri, belediye ekiplerinin yürüttüğü hizmetlere aktif olarak katılacak. Öğrencilerin görevleri arasında hasta hijyeni, beslenme desteği, iletişim teknikleri, hijyen eğitimi ve mobilizasyon egzersizleri gibi bakım destek uygulamaları yer alacak. Bu katılım, öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı bulmalarını amaçlıyor.

beklenen faydalar

Protokolün hedefi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasıdır. Aynı zamanda öğrenciler için mesleki deneyim kazanımı ve uygulamalı eğitim imkânı sağlanarak, sağlık hizmetlerinde nitelikli personel yetiştirilmesine katkı verilmesi öngörülüyor. Belediye ile yüksekokul arasındaki bu tür uygulamalı iş birlikleri, hem toplumsal desteğin genişlemesine hem de eğitim-uygulama entegrasyonunun sağlamlaşmasına hizmet ediyor.

ERBAA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NÜN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ...

ERBAA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ EVDE BAKIM HİZMETLERİ KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ HAZIRLANDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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