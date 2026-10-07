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Bahçeli'nin vurgusuna teşekkür eden Çelik: Cumhur İttifakı sürecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası Bahçeli'nin Erdoğan adaylığı vurgusuna teşekkür ederek Cumhur İttifakı'nın süreceğini ifade etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bahçeli'nin vurgusuna teşekkür eden Çelik: Cumhur İttifakı sürecek

Bahçeli'nin vurgusuna teşekkür eden Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın adaylığına ilişkin ifadelerine teşekkür etti.

"Sayın Bahçeli’ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz."

Çelik'in açıklamasının kapsamı:

Açıklamasında Çelik, Bahçeli'nin ifadelerinin siyasal ortaklıkta oluşturduğu güvene işaret etti ve birlikteliğin önemini vurguladı. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de süreceğini belirterek ittifakın devamlılığına dair mesaj verdi.

Toplantı sonrası basın açıklaması:

MYK toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, söz konusu değerlendirmelerin partiler arasındaki uyuma katkı sağladığını ifade etti ve Bahçeli'ye teşekkürlerini yineledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Bahçeli&#039;nin Erdoğan&#039;ın adaylığı açıklaması) &quot;Sayın Bahçeli&#039;ye bu...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Bahçeli'nin Erdoğan'ın adaylığı açıklaması) "Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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