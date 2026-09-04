Denizli ihracatı ağustosta ivme kazandı: 448 milyon dolara ulaştı

Denizli ihracatında ağustos performansı:

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu tarafından açıklanan verilere göre, kentin Ağustos ayı ihracatı yüzde 9,8 artışla 448 milyon dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde Türkiye ihracatı ise yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar olarak kaydedildi. DENİB tarafından kayda alınan ihracat kayıtları da yüzde 13,7 artışla 343 milyon dolar oldu.

Uğurlu, bu sonuçla Denizli'nin Türkiye'nin ihracatında yedinci sıraya yerleştiğini belirterek kent ihracatçılarının küresel koşullara rağmen üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Ocak-Ağustos döneminde kent ihracatı yüzde 8,9 artışla 3,377 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat 4,971 milyar dolar seviyesine ulaşarak 5 milyar dolarlık eşiğe yaklaştı.

sektörlerde geniş tabanlı yükseliş:

Ağustos ayında Denizli'nin öne çıkan sektörlerinin tamamında ihracat artışı görüldü. Tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 1,1 artışla 128 milyon dolar, elektrik-elektronik sektörü yüzde 39,3 artışla 116 milyon dolar olarak kaydedildi. Demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 29,3 artışla 79 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 10 artışla 30 milyon dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 17,6 artışla 27 milyon dolar seviyesine ulaştı. Uğurlu, sektör çeşitliliğinin kentin ihracat direncini artırdığını ifade etti.

önemli pazar performansları:

Denizli'nin ihracatında ilk beş ülkenin tamamında artış yaşandı. İngiltere bir ayda ihracatını yüzde 54 artırarak 81 milyon dolar ile ilk sıraya çıktı. ABD'ye ihracat yüzde 33,1 artışla 50 milyon dolar, İtalya'ya ihracat yüzde 9,4 artışla 36 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya ihracat 34 milyon dolar (yüzde 4,2 artış), Fransa'ya ihracat ise 18 milyon dolar (yüzde 18,3 artış) seviyesinde kaydedildi.

makro göstergeler, riskler ve beklentiler:

TÜİK verilerine göre Ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,57 arttı; yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 31,51, Yİ-ÜFE'de yüzde 27,95 seviyesinde gerçekleşti. Uğurlu, aylık enflasyonun beklentilerin altında kalmasına rağmen yıllık düzeyin yüzde 30'un üzerinde seyretmesinin fiyat baskılarının sürdüğünü gösterdiğini ve dezenflasyonun zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca Uğurlu, aylık enflasyona en yüksek katkının 0,82 puanla ulaştırma grubundan geldiğini ve Körfez bölgesindeki gerilimin petrol fiyatlarını etkilediğini hatırlattı.

İmalat PMI Ağustos ayında 48,1 ile 50 eşik değerinin altında kaldı ancak Temmuz'daki 47,7 seviyesinden bir toparlanma gösterdi. Sektörel PMI verilerinde ise 10 izlenen sektörde de yeni siparişlerde daralma devam ediyor; Uğurlu bu durumu küresel talep dalgalanmaları, yüksek finansman maliyetleri ve maliyet baskılarına bağlıyor. TÜİK'in açıkladığı 2026 ikinci çeyrek GSYH verisine göre Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü; net ihracatın büyümeye 0,6 puan pozitif katkı sağlaması Uğurlu tarafından olumlu karşılandı ancak net ihracat katkısının hâlâ sınırlı olduğu vurgulandı.

Uğurlu, uzun vadede sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme için ihracatın büyümenin amiral gemisi olması gerektiğini söyledi. İhracatın üretim, yatırım, istihdam ve döviz kazandırma açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla odaklanılması çağrısında bulundu.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB) BAŞKANI OSMAN UĞURLU, AĞUSTOS AYINDA DENİZLİ İHRACATININ YÜZDE 9,8 ARTIŞLA 448 MİLYON DOLARA YÜKSELDİĞİNİ BELİRTEREK, KENTİN TÜRKİYE’NİN 7. BÜYÜK İHRACATÇISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ. UĞURLU, SON 12 AYLIK İHRACATIN İSE 4 MİLYAR 971 MİLYON DOLARA ULAŞARAK 5 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIĞINI İFADE ETTİ.