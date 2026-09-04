Veliler ayakkabı ve giyime yatırım yaparken üniversiteliler bilgisayarı önceliyor

Araştırmanın öne çıkan sonuçları:

Hepsiburada’nın Verinays işbirliğiyle gerçekleştirilen Okula Dönüş Araştırması, 823 veli ve 600 üniversite öğrencisiyi ayrı gruplar olarak inceledi. Sonuçlar, yeni eğitim yılı yaklaşırken ebeveynlerin ve üniversite öğrencilerinin alışveriş tercihleri ile beklentilerinin belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koyuyor. Velilerin önceliği giyim ve ayakkabı olurken, üniversiteliler teknoloji ürünlerine yoğunlaşıyor.

Alışveriş öncelikleri ve zamanlama:

Araştırmaya göre velilerin %75'i okula dönüş alışverişinde giyim ve ayakkabı almayı planlıyor; öğrencilerin ise %35'i bilgisayar veya tablet almayı düşünüyor. İndirim beklentilerinde de benzer bir ayrışma görülüyor: veliler yaklaşık %60 ile ayakkabı ve giyimde indirim beklerken, öğrencilerde %47 ile bilgisayar/tablet ilk sırada yer alıyor.

Zamanlama açısından veliler alışverişlerini genellikle okulun açılmasına 1 ay ila 2 hafta kala yoğunlaştırıyor; teknoloji ve mobilyayı daha erken, kırtasiyeyi son haftalara, giyim-ayakkabı ve çantayı ise Ağustos sonu-Eylül başına bırakıyorlar. Üniversite öğrencileri ise teknoloji ve kampüs giysilerini daha erken alıp, yurt ve öğrenci evi ihtiyaçlarını Eylül başına erteliyor; öğrencilerin %73'ü alışverişini okulun açılmasına bir ay veya daha az süre kala yapacağını belirtiyor.

Yeni döneme eklenen ürünlerde de farklılaşma var: veliler listelerine ağırlıklı olarak giyim ve çanta eklerken, üniversitelilerde bilgisayar/tablet ile çanta öne çıkıyor.

Ödeme, kampanya ve teslimat tercihleri:

Ödeme alışkanlıklarında öğrencilerin %71'i okul alışverişinde kendi kredi kartını kullanacağını, %38'i ise anne veya babasına ait kartı kullanacağını söylüyor. Buna karşın öğrencilerin %89'u harcama limitini ailesine danışıyor; yani bütçe kararı büyük ölçüde aileyle birlikte alınıyor.

Tek çekim öne çıkan ödeme yöntemi: velilerin %76'sı ve öğrencilerin %77'si kredi veya banka kartıyla tek çekim yapmayı planlıyor. Kredi kartıyla taksit kullanmayı planlayanların oranı velilerde %40, öğrencilerde %28; taksit kullanacakların %80'inden fazlası ise genellikle 2-7 taksit aralığını tercih ediyor.

Teslimat ve kampanya beklentileri de farklılaşıyor. Hızlı teslimat veliler için %84, öğrenciler için %74 oranında önemli bulunuyor. Kampanya tercihlerinde veliler çoklu alım fırsatlarına (%53) ve ikinci üründe 1 TL gibi tekliflere (%44) eğilimliyken, öğrencilerde çoklu alım oranı %34'te kalıyor; öğrenciler için ücretsiz kargo ve sepette indirim daha öne çıkıyor (%34 ve %30).

Ayrıca teknoloji alışverişlerinde eski cihazı takas etme seçeneği satın alma kararını etkiliyor; bu seçeneğin olumlu etkilediğini söyleyenlerin oranı velilerde %50, öğrencilerde %38 olarak ölçüldü.

Hepsiburada, okula ve şehre dönüş dönemine yönelik fırsatlarını 7-13 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Premium Günleri ile duyurdu. Araştırma, ailelerin ve öğrencilerin öncelik ve beklentilerini detaylandırarak kampanya tasarımlarında hangi alanlara ağırlık verilmesi gerektiğine ışık tutuyor.

HEPSİBURADA'NIN VERİNAYS İŞBİRLİĞİYLE 823 VELİ VE 600 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OKULA DÖNÜŞ ARAŞTIRMASI, YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİNDE VELİ VE ÖĞRENCİLERİN ALIŞVERİŞ TERCİHLERİNİN AYRIŞTIĞINI ORTAYA KOYDU.