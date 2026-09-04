Yeni nesil muayene merkeziyle Türkiye araç denetiminde küresel vitrine çıktı

Türkiye'nin örnek merkezi uluslararası medyanın odağında:

İstanbul'da kurulan Araç Muayene Örnek Merkezi, 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni muayene dönemine hazırlığın merkezi olarak dünya basınında geniş yer buldu. Merkezde sergilenen ve sahada test edilen yenilikçi çözümler; yapay zekâ destekli görüntüleme, temassız ölçüm sistemleri, robotik ekipmanlar ve merkezi veri yönetimi gibi alanları kapsıyor. Yurt içinde binden fazla yayınla gündeme gelen tanıtım, ABD, İngiltere, Almanya, İspanya ve Arjantin başta olmak üzere çok sayıda ülkede de farklı açılardan aktarıldı.

Test edilen teknolojiler ve ölçek:

2.500 metrekare büyüklüğündeki merkezde iki ağır vasıta ve üç binek araç hattı üzerinde uygulamalı testler sürüyor. Burada yapay zekâ destekli çok noktalı kamera altyapısı, lazer ve sensör sistemleri, temassız lastik ölçümü, araç altı ile karoseri tarama teknolojileri ve robotik ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde deneniyor. Elde edilen tüm veriler merkezi dijital altyapıda toplanarak hem ekipmanların doğrulanması hem de operasyon süreçlerinin optimize edilmesi amaçlanıyor.

Projede öne çıkan sayısal büyüklükler de medyada vurgu gördü: Türkiye genelinde 352 merkez (249 sabit, 103 mobil) ve yaklaşık 900 muayene hattı ile hizmet verilecek; proje 20 yıllık işletme dönemi için tasarlandı. Türkiye'nin 34,5 milyonluk araç parkı ve yılda yaklaşık 16 milyon muayene hacmi, projenin kapsamını uluslararası ölçekte dikkat çekici kılıyor.

Uluslararası iş ortakları ve medya yankıları:

Yabancı yayınlarda projenin farklı boyutları öne çıkarıldı. ABD medyası, konsorsiyumdaki uluslararası ortaklardan Opus Group'un yapay zekâ, görüntüleme, lazer ve temassız ölçüm teknolojilerindeki katkısını vurguladı. İngiltere ve Almanya'daki haberlerde Türkiye'nin sistemi, yapay zekâ ve otomasyon ekseninde geleceğin muayene altyapılarına örnek gösterildi. Avrupa ve Amerika kaynaklı yayınlarda projenin ölçeği, teknoloji altyapısı ve operasyon laboratuvarı işlevi ön plana çıktı.

İspanyol yayın organları, konsorsiyumdaki Itversia Gestin'in AB mevzuatı ve işletmecilik deneyiminin Türkiye'ye aktarılacağını yazarken; Arjantin basını VTV Norte'nin Buenos Aires'teki deneyimini referans gösterdi. Yüksek erişimli mecralardan Yahoo! Finance, AP News, KTLA Los Angeles, Europa Press, Abend Echo, Finanzjournal Aktuell ve wallstreet:online gibi yayınlar merkezdeki teknolojileri farklı açılardan aktardı.

Basın yansımalarında Opus Group için ayrıca yılda yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştirme tecrübesi ve Kuzey Amerika operasyon deneyiminin Türkiye’ye taşınacağı belirtiliyor.

TURKA'nın amaçları ve uygulama planı:

TURKA tarafından yürütülecek dönüşümün hedefi, daha hızlı, şeffaf ve ülke genelinde aynı standartta çalışan bir muayene ağı kurmak olarak tanımlanıyor. Şirketin ilan ettiği plana göre Örnek Merkez, hizmet devrine kadar hem teknolojilerin doğrulanması hem de personel eğitimleri için kullanılacak; buradan geliştirilen standartlar Türkiye geneline aktarılacak.

TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'İstanbul’daki Örnek Merkez’de tanıttığımız teknolojilerin ABD’den Almanya’ya, İngiltere’den İspanya ve Arjantin’e kadar farklı ülkelerde haber olması, Türkiye’de kurduğumuz modelin uluslararası ölçekte takip edildiğini gösteriyor. Uluslararası ortaklarımızın Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika’daki deneyimini Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla bir araya getiriyoruz. Hedefimiz daha hızlı, daha şeffaf, ülke genelinde aynı standartta çalışan ve geleceğin araçlarına hazır bir sistem kurmak. Türkiye’nin bu alanda teknolojiyi kullanan ve yeni standartların oluşmasına katkı sağlayan ülkeler arasında yer almasını istiyoruz.'

Projeyi yürütecek şirket, 2025'te sonuçlanan uluslararası ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kuruldu. Konsorsiyumda Türkiye'den MetGün Grubu, ABD merkezli Opus Group, İspanyol Itversia Gestin ve Arjantinli VTV Norte bulunuyor. Şirket, araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027'den itibaren 20 yıl boyunca yürütecek.

Uluslararası medya ilgisi, Türkiye'nin mevcut muayene kültürünü teknolojik bir altyapıyla yeniden tasarlama adımlarının küresel alanda izlenir olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul'daki Örnek Merkez, yeni yöntemlerin uygulanabilirliğini sahada göstermesi ve standartlaştırma sürecine kaynak sağlaması bakımından diğer ülkeler için de bir referans noktası olarak görülüyor.

TÜRKİYE’DE TURKA İLE 15 AĞUSTOS 2027’DE BAŞLAYACAK YENİ ARAÇ MUAYENE DÖNEMİNE HAZIRLIK KAPSAMINDA İSTANBUL’DA KURULAN ARAÇ MUAYENE ÖRNEK MERKEZİ’NDE TANITILAN TEKNOLOJİLER DÜNYA BASINININ İLGİSİNİ ÇEKTİ.