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Siirt'i demiryolu ağına bağlayacak projede tünel çalışmaları hızlandı: fiziki gerçekleşme yüzde 30

Kurtalan-Siirt demiryolu projesinde yüzde 30 fiziki ilerleme kaydedildi; 34 km hat, 9 tünel, 3 istasyon ve yaklaşık 22 milyar lira güncel maliyet öngörülüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Siirt'i demiryolu ağına bağlayacak projede tünel çalışmaları hızlandı: fiziki gerçekleşme yüzde 30

proje kapsamında saha incelemesi yapıldı:

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ile birlikte AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir ve TCDD Modernizasyon Daire Başkan Yardımcısı Sefer Volkan Aslan projenin güzergahında incelemelerde bulundu. Vali Kızılkaya, çalışmalarda güncel durum ve ilerleyiş hakkında yetkililerden bilgi aldı ve T1 Tüneli’nin 800 metrelik yapımında tamamlanan 400 metrelik bölümünde yerinde inceleme yaptı.

teknik veriler ve ilerleme oranı:

Proje, 34 kilometre uzunluğunda olup güzergâhta 9 tünel yer almaktadır; hattın yaklaşık 24 kilometresi tünellerden oluşacak şekilde tasarlandı. Hattın işletme hızı saatte 160 kilometre olacak şekilde planlanmıştır. Projenin güncel bedeli yaklaşık 22 milyar lira olarak belirtilirken, sahadaki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30 seviyesine ulaştı.

istasyon planı ve takvim:

Hattın işletmeye alınmasıyla ilgili planlamada Kurtalan, Siirt Havalimanı ve Siirt merkez olmak üzere toplam 3 istasyon öngörülüyor. Vali Kızılkaya'nın verdiği bilgiye göre hattın 2028 sonları itibarıyla Siirt Havalimanı İstasyonu’na, 2030 sonları itibarıyla ise Siirt İstasyonu’na ulaşması ve projenin tamamlanması hedefleniyor.

beklenen etkiler ve izleme:

Projenin tamamlanmasıyla Siirt'in ulusal demiryolu ağına bağlanması ve bunun kentte ulaşımın yanı sıra üretim, ticaret, sanayi, turizm ve istihdam üzerinde olumlu etkiler yaratması amaçlanıyor. Demiryolu bağlantısının, Siirt’te üretilen ürünlerin pazarlara daha hızlı ve ekonomik şekilde ulaştırılmasını, kentin yatırım potansiyelinin artırılmasını ve turizm değerlerinin etkin değerlendirilmesini sağlaması bekleniyor. Vali Kızılkaya, saha ilerleyişinin valilik tarafından yakından takip edileceğini ve çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürüleceğini bildirdi.

KURTALAN-SİİRT DEMİRYOLU PROJESİ&#039;NDE FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 30&#039;A ULAŞTI

KURTALAN-SİİRT DEMİRYOLU PROJESİ'NDE FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 30'A ULAŞTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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