Sosyal girişimciler için iş modeli kanvası atölyesi kayıtlara açıldı

kayıtlar ve eğitim hedefi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) çerçevesinde, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden uygun başvuru sahiplerine yönelik bir eğitim programı başlatıldı. Programın amacı, yerel sosyal girişimlerin iş modeli ve proje hazırlama kapasitesini güçlendirmek.

kayıt ve katılım koşulları:

Sosyal Girişim İş Modeli Kanvası Hazırlama Eğitimi 10-11 Eylül 2026 tarihlerinde KUZKA Merkez Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Eğitime sosyal girişimcilik alanında proje hazırlamak isteyen uygun başvuru sahipleri ile uygun proje ortakları katılabilecek. Başvuruların tamamlanabilmesi için adayların çevrim içi kayıt formunu doldurmaları gerekiyor; kayıtlar 9 Eylül saat 17.00'ye kadar alınacak.

eğitim programı ve içerik:

Eğitim iki tam gün sürecek ve her gün 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Birinci gün eğitim ve uygulama oturumlarıyla Sosyal Girişim İş Modeli Kanvası hakkında temel bilgiler ve pratik yaklaşımlar aktarılacak; ikinci gün ise atölye çalışmalarıyla katılımcıların kanvaslarını geliştirmelerine olanak tanınacak. Etkinlik, kanvası ilk kez hazırlayacak ya da mevcut modellerini iyileştirmek isteyenler için tasarlandı.

Bu atölye, bölgedeki sosyal girişimlerin sürdürülebilir proje tasarımı ve mali destek başvurularında daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı hedefliyor. Eğitim ile ilgili detaylar ve programa ilişkin tüm bilgilere KUZKA'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA, KASTAMONU, ÇANKIRI VE SİNOP'TAN UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİNE YÖNELİK SOSYAL GİRİŞİM İŞ MODELİ KANVASI HAZIRLAMA EĞİTİMİ DÜZENLEYECEK.