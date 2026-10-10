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Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi'nde bir mobilya imalathanesi önündeki ağaçlık alanda çanta içinde el bombası bulundu; olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:29

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 14.00 sıralarında İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. İmalathanede çalışan G.T., iş yerinin kapısının hemen önündeki ağaçların arasına saklanmış bir çanta fark etti.

G.T., çantayı açarak kontrol ettiğinde içinde el bombası olduğunu gördü ve durumu hemen polise bildirdi. Buluntu, iş yerinin önündeki ağaçlık alanda tespit edildi.

Emniyet müdahalesi ve soruşturma:

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme gerçekleştirdi; bulunan el bombasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili ilk müdahalede, bölge izole edilerek olay yerinde delil çalışması yapıldığı, güvenlik sebebiyle çevredeki vatandaşların uzaklaştırıldığı öğrenildi. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından bombanın nasıl ve kim tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Tanığın ifadesi:

G.T. olay yerinde yaptığı açıklamada: "İş yerimin önündeki ağaçların arasında bir el bombası bulundu ve ben polis ekiplerine haber verdim. Ekipler gelip incelemeyi başlattılar, parmak izimizi aldılar. Ben bir mobilya üreticisiyim. Ağaç alırken veya kesmek için işlem yaparken orada o çantayı gördüm ve içerisini kontrol ettiğimde el bombası olduğunu tespit ettim, emniyet güçlerine haber verdim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyet yetkilileri, çantanın izine ve bombanın kaynağına ilişkin bulgulara göre ilerleyen saatlerde açıklama yapabileceğini belirtti.

İSTANBUL&#039;UN ÜMRANİYE İLÇESİNDE BİR MOBİLYA İMALATHANESİNİN KAPISININ HEMEN ÖNÜNDEKİ AĞAÇLARIN...

İSTANBUL'UN ÜMRANİYE İLÇESİNDE BİR MOBİLYA İMALATHANESİNİN KAPISININ HEMEN ÖNÜNDEKİ AĞAÇLARIN ARASINA SAKLANMIŞ ÇANTA İÇERİSİNDE EL BOMBASI BULUNDU. OLAYI FARK EDEN MOBİLYA ÇALIŞANLARININ İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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