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Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi'ndeki kavşakta suv ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı

kaza noktası ve zaman:

Konya'nın Ereğli ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Hastane Yolu üzerindeki Mehmet Akif Okulu Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.B. (64) idaresindeki 42 BHR 074 plakalı suv tipi araç ile M.C.P. (19) yönetimindeki 06 ENZ 206 plakalı motosiklet çarpıştı.

yaralananlar ve ilk müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü M.C.P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.P. (28) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından her iki yaralı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve trafik işlemleri:

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak olayın oluş şekli ve sorumluluk ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA&#039;NIN EREĞLİ İLÇESİNDE CİP İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE CİP İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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