Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

Nazife Tunçel, Novi Sad'daki Petrovaradin Fortress Bike Fest HC'de Genç Kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

yarışta elde edilen derece:

Milli bisikletçi Nazife Tunçel, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Petrovaradin Fortress Bike Fest HC yarışlarında Genç Kadınlar kategorisinde mücadele etti.

Tunçel finiş hattını ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı ve kürsüde yer aldı.

kulüp ve yerel tebrikler:

Karabulut Spor Kulübü sporcusunun başarısı kulüpte ve Manisa'da sevinçle karşılandı. Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, milli sporcuyu elde ettiği derece dolayısıyla tebrik etti.

Bu sonuç, Tunçel'in uluslararası yarışlardaki profilini güçlendirirken kulüpte ve kentte moral kaynağı oldu.

SIRBİSTAN’IN NOVİ SAD KENTİNDE DÜZENLENEN PETROVARADİN FORTRESS BİKE FEST HC YARIŞLARINDA MÜCADELE...

SIRBİSTAN’IN NOVİ SAD KENTİNDE DÜZENLENEN PETROVARADİN FORTRESS BİKE FEST HC YARIŞLARINDA MÜCADELE EDEN MİLLİ SPORCU NAZİFE TUNÇEL, GENÇ KADINLAR KATEGORİSİNDE İKİNCİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'da golsüz mücadele: kaleciler ön plandaydı
images

Asensio'nun golüyle Fenerbahçe, Rize'de devreyi 1-0 önde tamamladı
images

Joao Pereira: oyun yerine sahadaki enerji eksikti
images

Fink: takımda kalıp mücadeleyi sürdüreceğim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riski olan kuyudan iki kişi kurtarıldı

Turgutreis'te 42 klasik otomobille geçmişe yolculuk

Gemlik'te GTSO seçiminde beyaz listenin zaferi: Hamaloğlu liderliğinde yeni dönem

Alanya'da golsüz mücadele: kaleciler ön plandaydı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu