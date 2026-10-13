Düzce kent merkezinde Millet Bahçesi ile Merkez Parkı arasında yeşil koridor kuruluyor

Yeşil Yol projesi sahada

Düzce Belediyesi, kent merkezindeki yeşil alanların bağlantısını güçlendirmek ve yaya hareketliliğini artırmak amacıyla planlanan Yeşil Yol projesinin uygulama çalışmalarına başladı. Proje, Millet Bahçesi ile Merkez Parkı arasındaki koridoru bütünleştirerek şehir içinde kesintisiz bir yeşil dokunun oluşmasını hedefliyor.

Projenin hedefleri:

Belediye yetkilileri, projenin öncelikli amacını şehir merkezindeki yeşil alan sürekliliğini sağlamak ve vatandaşların yaya olarak ulaşımını teşvik etmek şeklinde özetliyor. Bu yaklaşımın hem kent içi yürüyüş olanaklarını zenginleştirmesi hem de dinlenme ve rekreasyon kullanımını yaygınlaştırması bekleniyor.

İş programı ve ilk etap:

Çalışmaların ilk aşamasında 300 metrelik bölümün kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sahada yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "En güzelini, en yakışanı yapmak için sahadayız" ifadelerini kullandı. Başkanın vurguladığı yaklaşım, projenin estetik ve işlevsel standartlara uygun olarak ilerleyeceğinin işareti olarak sunuluyor.

Uygulamanın ilerleyen safhalarında Millet Bahçesi ile Merkez Parkı arasındaki bağlantının tamamlanmasıyla kent merkezinde daha fazla yaya akışı ve yeşil kullanım alanı bekleniyor. Projenin ilerlemesi hakkında yetkililerce yapılacak yeni açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacak.

DÜZCE BELEDİYESİ, MİLLET BAHÇESİ İLE MERKEZ PARK’I BİRBİRİNE BAĞLAYACAK “YEŞİL YOL” PROJESİNİN YAPIMINA BAŞLADI. ŞEHİR MERKEZİNDEKİ YEŞİL ALANLARI ARTIRMAYI VE YAYA HAREKETLİLİĞİNİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLAYAN PROJENİN İLK ETAPTA 300 METRELİK BÖLÜMÜ TAMAMLANACAK.