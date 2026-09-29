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Denizli OSB'den itfaiyeye minnettarlık ziyareti

Denizli OSB yönetimi İtfaiye Haftası'nda İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek itfaiyecilerin fedakârlığını kutladı, çalışmalarına teşekkür etti ve destek vurguladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli OSB'den itfaiyeye minnettarlık ziyareti

denizli osb yönetimi itfaiye haftasında müdürlüğü ziyaret etti

25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cemalcan Sirkeci ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri itfaiye personeliyle bir araya gelerek haftayı kutladı ve yürüttükleri çalışmalara teşekkürlerini iletti.

ziyaretin gündemi ve teşekkür:

Denizli OSB İtfaiye Müdürü İsa Bay, müdürlüğün yürüttüğü faaliyetler, eğitimler ve ekipman kullanımı hakkında bilgi verdi. Bay, sunumunda devam eden çalışmalardan ve OSB yönetiminin sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Yönetim Kurulu üyeleri personelle birebir görüşmeler yaparak talepleri dinledi ve sahadaki deneyimleri not aldı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, itfaiyeciliğin toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasında hayati bir meslek olduğunu vurguladı. Yaymanoğlu'nun mesajı şu şekilde aktarıldı:

İtfaiyecilerimiz, her türlü risk ve zorlu koşulda görev bilinciyle hareket ederek can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir özveri ortaya koyuyor. Özellikle sanayi bölgelerinde hızlı, etkin ve koordineli müdahale, üretimin güvenliği kadar çalışanlarımızın ve işletmelerimizin güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Denizli OSB Yönetim Kurulu olarak, Bölgemizin güvenliğini sağlamak adına 7 gün 24 saat görev yapan itfaiye teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımızı sunuyoruz. Fedakârlıkları, cesaretleri ve görevlerine olan bağlılıklarıyla toplumumuz için büyük bir güven unsuru olan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarı diliyorum.

eğitim ve toplumsal içerikli etkinlikler:

Ayrıca İtfaiye Haftası kapsamında DOSTEK Koleji öğrencileri ile Özel Minik Hayaller Anaokulu öğretmen ve minik öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere itfaiyecilik mesleği, araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi; hazırlanan parkurda çocuklar hem eğitici hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, ziyaretin anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sonlandırıldı.

Ziyaret, Denizli OSB yönetiminin itfaiye teşkilatına verdiği önemi ve iş birliği taahhüdünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yönetim kurulunun açıklamasında, bölge güvenliğinin sağlanmasında sürdürülebilir desteğin önemine dikkat çekildi ve itfaiye personeline çalışmalarında kolaylık dilendi.

25 EYLÜL-1 EKİM İTFAİYE HAFTASI KAPSAMINDA, DENİZLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU...

25 EYLÜL-1 EKİM İTFAİYE HAFTASI KAPSAMINDA, DENİZLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU, YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEMALCAN SİRKECİ VE BÖLGE MÜDÜRÜ AHMET TAŞ, DENİZLİ OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE, İTFAİYE PERSONELİYLE BİR ARAYA GELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU, YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEMALCAN SİRKECİ VE BÖLGE MÜDÜRÜ AHMET TAŞ, İTFAİYE HAFTASI’NI KUTLAYARAK ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İÇİN İTFAİYECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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