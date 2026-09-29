Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

etkinlik ve katılımcılar:

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından organize edilen ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde, Denizli Sanayi Odası (DSO) iş birliğinde gerçekleştirilen TEKSPEKTİF programı, şehirdeki tekstil ve hazır giyim tedarik zincirini temsil eden isimleri bir araya getirdi. Programda sektörün mevcut durumu değerlendirildi, sipariş kısımlarından üretim maliyetlerine kadar uzanan ortak sorunlar masaya yatırıldı.

programda öne çıkan tespitler:

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, tekstil ve hazır giyimde yaşanan daralma ve rekabet kaybına dikkat çekti. Konfeksiyon tarafındaki sipariş kaybının kumaş, boya ve iplik tedarik zincirini doğrudan etkilediğini vurgulayan Uğurlu, sektörün birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Uğurlu, çözümün sektör içinde, ortak akılla üretileceğini ifade ederek çözüm yine bizde, bu salonun içinde mesajını paylaştı.

DETGİS Başkanı Halil Erdoğan ise artan üretim maliyetleri, finansmana erişim sorunları ve kur-maliyet dengesindeki dalgalanmaların sektörü yeni arayışlara yönlendirdiğini söyledi. Erdoğan, artık yalnızca üretim miktarını artırma hedefiyle yetinilmeyeceğini; bunun yerine katma değerli üretim ve üretimin yeniden konumlandırılmasının öncelik haline geldiğini vurguladı.

panelde konuşulanlar ve önerilen yönelimler:

Panel moderatörlüğünü DSO Başkanı Selim Kasapoğlu üstlendi. Panelde, TİM Başkan Vekili Ahmet Öksüz ve TGSD Başkanı Toygar Narbay da yer aldı. Katılımcılar, küresel rekabetteki değişim, pazar çeşitlendirmesi ve üretimde verimlilik artışı gibi ana başlıklar etrafında görüş bildirdi. Sektörün uluslararası rekabette yeniden güç kazanabilmesi için üretim kalitesi, inovasyon ve hızın belirleyici olacağı ifade edildi.

Kasapoğlu, tekstil ve hazır giyimde yaşanan sürecin sanayi üretiminin geneline dair maliyet ve rekabet sorunlarından ayrı ele alınamayacağını belirtti. Türkiye'nin sahip olduğu üretim tecrübesinin korunması ve güçlü sanayi altyapısının avantaja çevrilmesi gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, önümüzdeki dönemde katma değerin artırılması, pazar çeşitliliğinin güçlendirilmesi ve değişen taleplere hızlı cevap verebilen bir üretim yapısının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

hizmet ve politika çağrıları:

Panelde dile getirilen ortak talepler arasında finansmana erişimin kolaylaştırılması, maliyet baskısını hafifletecek destek mekanizmaları ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ile kalite odaklı yatırımların teşvik edilmesi yer aldı. Katılımcılar, sorunların çözümünde sektör içi iş birliğinin ve kamu-özel sektör diyaloğunun güçlendirilmesinin gerekliliğini ifade etti.

TEKSPEKTİF programı, sektörün bugününü şeffaf şekilde ortaya koymakla kalmayıp, 2030 vizyonuna uzanan yol haritası için ortak bir perspektif oluşturmayı amaçladı. Etkinlik, sektör temsilcileri arasında yeni fikirlerin ve iş birliklerinin başlaması için bir zemin sunarken, konuşmacılar geçmişte olduğu gibi bugünün zorluklarının da ortak akılla aşılabileceğine vurgu yaptı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ DENİZLİ'DE BULUŞTURAN TEKSPEKTİF PROGRAMINDA, TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDEKİ SİPARİŞ KAYIPLARI İLE ARTAN MALİYETLER ELE ALINDI. "ÇÖZÜM YİNE BU SALONUN İÇİNDE" MESAJININ VERİLDİĞİ ETKİNLİKTE, SEKTÖRÜN 2030 HEDEFLERİ VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VİZYONU KONUŞULDU.