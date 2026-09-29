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Evrenos sanayicileriyle altyapı ve ulaşım için ortak yol arayışı

Besim Dutlulu, Evrenos Sanayi Bölgesi'ndeki altyapı ve ulaşım sorunlarını sanayicilerle değerlendirdi; projeler ve atıksu çözümleri masaya kondu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Evrenos sanayicileriyle altyapı ve ulaşım için ortak yol arayışı

Evrenos sanayi bölgesinde çözüm arayışı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Evrenos Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıya MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve oda üyeleri katıldı. Görüşmede bölgedeki yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon, yollar ve atıksu sorunları ele alındı.

Ele alınan altyapı başlıkları:

Toplantıda MASKİ tarafından hazırlanan projenin, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları için yaklaşık 160 milyon TL maliyet öngördüğü, asfalt maliyetinin ise yaklaşık 100 milyon TL olduğu belirtildi. Başkan Dutlulu, altyapı yatırımlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından sanayicilerden herhangi bir bedel alınmadan yapılabileceğini söyledi ve bölgedeki atıksu sorununa özel önem verdi.

Sanayicilerin talepleri ve tarihçe:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Evrenos bölgesindeki sıkıntıların yeni olmadığını, sorunların 1983'ten bu yana devam ettiğini vurguladı. Sanayiciler özellikle kış aylarında yolların çamur ve çukurlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden, çalışanların iş yerlerine ulaşım güçlüğünden yakındı ve kısa vadede yol iyileştirmesi talep etti. Bölgenin mevcut fiziki şartlarının üretim faaliyetleri üzerindeki etkileri toplantıda öne çıkan başlıklardandı.

Alternatifler ve karar süreci:

Toplantıda atıksu konusunda iki seçenek öne çıktı: işletmelerin ön arıtma sistemlerini kurması ve atıksuların MASKİ tarafından kontrol edilmesi veya bölgenin Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ne dahil edilmesi. Dutlulu, "Asıl yatırımcı olarak kararı siz vereceksiniz. Ben hiçbir kararı tek başıma vermiyorum. İşi bilenlerle konuşuyorum. Sanayi sitesiyle ilgili altyapı yapılacaksa sanayici ile konuşurum" sözleriyle kararın sanayicilerin iradesine bağlı olacağını belirtti. Evrenos için hazırlanan projenin 2027 yılı yatırım planına alınmasının hedeflendiği açıklandı.

Toplantı, sanayicilerin kalıcı çözümler talebi ve kısa vadede acil yol onarımlarına ihtiyaç duyulduğunun tekrarlanmasıyla sona erdi; Büyükşehir ile sanayi temsilcileri arasında görüş alışverişi sürecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, EVRENOS SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, EVRENOS SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA BÖLGEDE UZUN YILLARDIR YAŞANAN ALTYAPI VE ULAŞIM SORUNLARI İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ. BAŞKAN DUTLULU, SANAYİCİLERİN VERECEĞİ KARARA GÖRE YOL HARİTASININ ŞEKİLLENECEĞİNİ İFADE ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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