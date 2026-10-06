Denizli ticaret borsasında yeni dönem rekabet meclise yansıdı

seçim sonuçları kısa sürede netleşti

Denizli Ticaret Borsası'nda 2026-2030 dönemini belirleyecek meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Sayım sonucuna göre mevcut başkan İbrahim Tefenlili'nin başındaki beyaz liste 11, Musa Yılanlı'nın mavi listesi ise 9 meclis üyeliği elde etti. Ancak Tefenlili, kendi komitesinden meclise seçilemedi.

yapısal değişiklikler ve komiteler:

Bu yıl üye sayısının artmasıyla birlikte ilk kez meslek komiteleri kuruldu. Komite sayısı 8 olarak belirlendi, meclis üye sayısı eski 14'ten yeni yapıda 20'ye yükseldi. Yönetim kurulu üye sayısı ise 5'ten 7'ye çıkarıldı.

oy kullanımı ve sayım süreci:

Toplam 750 üyeden 606'sının oy kullanma hakkı bulunduğu borsada, sandıklar saat 17.00'de kapandı ve sayım yapıldı. Her iki aday da dört komitede önde tamamladı; sonuç itibarıyla beyaz liste 11, mavi liste 9 meclis üyeliği aldı. 21 yıldır başkanlık görevini yürüten İbrahim Tefenlili, 4. komiteden meclise seçilemedi.

Belirlenen 20 kişilik yeni meclis, kendi içinde yapacağı seçimlerle borsanın 7 kişilik yönetim kurulunu belirleyecek.

MUSA YILANLI