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Denizli ticaret borsasında yeni dönem rekabet meclise yansıdı

Denizli Ticaret Borsası'nın 2026-30 dönemi seçimlerinde beyaz liste 11, mavi liste 9 meclis üyesi çıkardı; İbrahim Tefenlili kendi komitesinden seçilemedi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli ticaret borsasında yeni dönem rekabet meclise yansıdı

seçim sonuçları kısa sürede netleşti

Denizli Ticaret Borsası'nda 2026-2030 dönemini belirleyecek meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Sayım sonucuna göre mevcut başkan İbrahim Tefenlili'nin başındaki beyaz liste 11, Musa Yılanlı'nın mavi listesi ise 9 meclis üyeliği elde etti. Ancak Tefenlili, kendi komitesinden meclise seçilemedi.

yapısal değişiklikler ve komiteler:

Bu yıl üye sayısının artmasıyla birlikte ilk kez meslek komiteleri kuruldu. Komite sayısı 8 olarak belirlendi, meclis üye sayısı eski 14'ten yeni yapıda 20'ye yükseldi. Yönetim kurulu üye sayısı ise 5'ten 7'ye çıkarıldı.

oy kullanımı ve sayım süreci:

Toplam 750 üyeden 606'sının oy kullanma hakkı bulunduğu borsada, sandıklar saat 17.00'de kapandı ve sayım yapıldı. Her iki aday da dört komitede önde tamamladı; sonuç itibarıyla beyaz liste 11, mavi liste 9 meclis üyeliği aldı. 21 yıldır başkanlık görevini yürüten İbrahim Tefenlili, 4. komiteden meclise seçilemedi.

Belirlenen 20 kişilik yeni meclis, kendi içinde yapacağı seçimlerle borsanın 7 kişilik yönetim kurulunu belirleyecek.

MUSA YILANLI

MUSA YILANLI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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