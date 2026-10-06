Dolar 49,1727 +0,12%
Euro 55,3921 +0,44%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.615,12 +0,66%
EUR/USD 1,1260 +0,33%
Brent Petrol 99,99 -0,33%
--°

Yabancı platformlara izin ve mali sorumluluk getiren düzenleme komisyondan geçti

TBMM komisyonu, yabancı dijital konaklama platformlarına izin, Türkiye'de temsilci, turizm payı ve vergi yükümlülüğü getiren teklifi kabul etti; uygulama 1 Ocak 2027'de başlıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 18:42

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yabancı platformlara izin ve mali sorumluluk getiren düzenleme komisyondan geçti

Yabancı platformlara izin ve mali sorumluluk getiren düzenleme komisyondan geçti

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifini kabul etti. Teklif, Genel Kurul'da onaylanıp yasalaşması hâlinde 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Booking, Expedia, Airbnb gibi uluslararası platformlara yeni bir hukuki çerçeve getirecek.

izin, mali yükümlülük ve vergi düzenlemeleri:

Teklif, yabancı platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan iki yıllık izin belgesi almasını zorunlu kılıyor. Belge bedeli 5 milyon lira olarak belirlendi ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. İzin başvurularında dijital hizmet vergisi mükellefiyeti, vergi borcunun bulunmaması, Türkiye'de temsilci atanması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresinin bildirilmesi gibi şartlar aranacak.

Düzenleme ile platformların Türkiye'den sağladığı gelirler için vergi ve bildirim yükümlülükleri netleştiriliyor. Teklife göre dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama rezervasyonlarında KDV ve stopaj beyan ve ödeme sorumluluğu, hizmeti sunan otelin üzerinden yerine getirilecek. Ayrıca teklif, platformlardan turizm payı alınmasını sağlamak üzere 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunda değişiklik öngörüyor.

Yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda platformların alacağı komisyona üst sınır getiriliyor: platformların alacağı komisyon, hizmetin vergiler hariç bedelinin yüzde 17'sini aşamayacak. Bu düzenleme, kayıtlı işletmelerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi hedefleriyle ilişkilendirildi.

faaliyet alanı, denetim ve yaptırımlar:

Teklif, platformların hangi hizmetleri doğrudan sunabileceğini de sınırlıyor. Buna göre platformlar doğrudan yalnızca turizm belgeli konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralama izinli konutlar ve uçak bileti satışları yapabilecek. Münhasıran seyahat acentalığı kapsamındaki diğer hizmetler 1618 sayılı Kanun uyarınca yetkili seyahat acentaları üzerinden sunulacak; araç kiralama işlemleri ise Ticaret Bakanlığından yetkili işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, düzenlemenin temel amacını tüketici haklarını ve sektör düzenini güçlendirmek olarak özetledi ve şunları vurguladı: 'Tüketicinin hakkını koruyan, kayıtlı işletmeleri gözeten ve haksız rekabeti önlemeyi hedefleyen bir hukuki çerçeve oluşturuyoruz.' Alpaslan, ayrıca düzenlemeyle uluslararası platformların hukuki ve mali sorumluluklarının açıkça belirlendiğini, denetimin güçlendirileceğini belirtti.

Teklifte, platform faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların münhasıran Türk hukukuna tabi olması ve Türk mahkemelerinin yetkili olması hükme bağlandı. Kurallara uymayan platformlar hakkında idari para cezaları ile erişimin engellenmesi gibi yaptırımlar öngörülüyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'de hâlihazırda faaliyet gösteren yabancı platformların, yürürlüğe girme tarihinden itibaren üç ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurması gerekecek; başvuruda bulunmayan veya başvurusu reddedilenler hakkında erişimin engellenmesi hükümleri uygulanacak.

Bakanlığın alt mevzuatı hazırlayacağı ve uygulamanın usul ve esaslarının bu düzenlemelerle netleştirileceği kaydedildi. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda, uygulama adımları ve denetim mekanizmaları somutlaşacak ve sektör ile tüketiciler için yeni bir denetim ve sorumluluk rejimi başlayacak.

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARI KANUNU TEKLİFİ, TBMM BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM...

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARI KANUNU TEKLİFİ, TBMM BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN, "TÜKETİCİNİN HAKKINI KORUYAN, KAYITLI İŞLETMELERİ GÖZETEN VE HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYİ HEDEFLEYEN BİR HUKUKİ ÇERÇEVE OLUŞTURUYORUZ" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırım Tatar mutfak hafızası Konar köyünde kitapla kayıt altına alındı
images

Kuşadası'nın kent belleği Nafi Çil'in projeleriyle yeniden görünür oldu
images

Sokak hayvanları kampüsünde 700'ü aşkın öğrencinin katıldığı çocuk şenliği
images

Asker ressamların izinde: Türk dünyasını buluşturan sergi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nizip'te ev yangını: içinde çok sayıda kişi bulunan ev alevlerle kaplandı

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası yayılan koku ekipleri alarma geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşamını yitiren Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Girne açıklarında aramalar sürüyor, bir naaş daha bulundu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi