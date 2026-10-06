Yol kenarındaki çökme çöp kamyonunu şarampole yuvarladı: üç yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Karabük'ün Öğlebeli Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücü Tolga Y. (32) idaresindeki çöp kamyonu karşı yönden gelen araca yol vermek amacıyla sağ tarafa yanaştı. Bu sırada aracın bulunduğu bölümdeki yumuşak toprak zeminin çökmesi sonucu sürücünün kontrolü kayboldu ve araç takla atarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Durali K. (44) ve Erdal D. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yol vermek isterken çöp kamyonuyla 10 metrelik şarampole devrildiler: 3 yaralı