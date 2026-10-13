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Elazığ OSB’de sel tahribatı: altyapı ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalı

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 12 Ekim 2026’deki şiddetli yağışların OSB’de yol açtığı altyapı ve üretim zararlarının ivedilikle giderilmesini talep etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ OSB’de sel tahribatı: altyapı ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’ndan acil müdahale çağrısı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İdris Alan, 12 Ekim 2026 akşamı etkili olan yağışların ardından Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) oluşan tahribatın ivedilikle giderilmesi gerektiğini açıkladı. Alan, OSB’nin şehrin üretim ve istihdam merkezi olduğunu vurgulayarak, yaşanan hasarın tüm kent için ortak bir mesele olduğuna dikkat çekti.

yaşanan hasarın kapsamı ve öncelikler:

Başkan Alan bildirisinde, şiddetli yağışların OSB altyapısında, üretim tesislerinde, enerji hatlarında ve ulaşım ağında önemli tahribata yol açtığını belirtti. Alan, bu olumsuzluğun üretim ve istihdamı doğrudan etkilediğini söyleyerek, altyapının güçlendirilmesi için gerekli adımların gecikmeksizin atılması gerektiğini ifade etti.

TSO olarak sanayicilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini açıklayan Alan, zarar gören işletmelerin ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulacağını ve hasarın giderilmesi sürecinin Oda tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

kurumlar arası koordinasyon ve saha çalışmaları:

Alan, şehrin sanayi çarklarının durmaması için tüm ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca hem Elazığ OSB hem de TEKNOVA OSBnin altyapı eksikliklerinin acilen ele alınmasının önemine dikkat çekti ve OSB yönetimiyle koordinasyon içinde çalışılacağını belirtti.

Başkan, açıklamasında sahada görev yapan ekiplere teşekkür ederek, can kaybı yaşanmamış olmasını en büyük teselli olarak nitelendirdi. Alan, etkilenen sanayicilere ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Elazığ TSO’nun üretim ve istihdamın yanında olmaya devam edeceğini taahhüt etti.

Oda yetkilileri, öncelikli ihtiyaçların tespiti, acil altyapı onarımları ve enerji ile ulaşım hatlarının kısa sürede restore edilmesi için çalışmalara başladıklarını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdiler.

ELAZIĞ TSO BAŞKANI İDRİS ALAN DÜN AKŞAM ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE OSB&#039;DE YAŞANAN SEL FELAKETİNE...

ELAZIĞ TSO BAŞKANI İDRİS ALAN DÜN AKŞAM ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE OSB'DE YAŞANAN SEL FELAKETİNE İLİŞKİN, "SANAYİCİMİZİN SORUNU ORTAK MESELEMİZDİR. ELAZIĞ OSB’DE YAĞIŞLARDAN KAYNAKLI MAĞDURİYETLER İVEDİLİKLE GİDERİLMELİDİR" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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